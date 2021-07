女神網友拒絕見面　起底真身「竟是室友」讓他傻了！結局神展開

▲馬力歐(左)發現他在網上認識的漢娜(右)根本是個騙局。(圖/翻攝自推特/@MTVCatfishUK)

記者葉睿涵/編譯

英國一名男子在網路認識了心儀的女子後迅速墜入愛河,不過由於女友一直拒絕與他見面,讓他心生懷疑,於是他向英國節目的製作團隊求助,企圖揭開女友的真實身份。沒想到真相揭曉後,男子驚訝地發現,「女友」竟是與他同住的室友,讓他難以接受。

Loved up Mario tells @JulieAdenuga and @Oobah how he's been chatting with dream woman Hannah online. The lad's even got her postcode... >>> https://t.co/v9ahHwpvxD Catfish UK continues Wednesdays at 10pm on @MTVUK pic.twitter.com/mlyVfUrBR3

據網路媒體Ladbible報導,目前定居於倫敦的美國人馬力歐(Mario),在交友軟體上認識了女神漢娜(Hannah),2人迅速擦出愛火,每天發簡訊談情說愛。不過奇怪的是,儘管漢娜也住在倫敦,但她卻不斷拒絕馬力歐提出要見面約會的請求,甚至連馬力歐想和她通話時,她都找藉口不接電話。

馬力歐心生懷疑,於是找來了英國電視台的節目製作團隊,試圖揭開事情的真相。節目主持人巴特勒(Oobah Butler)和阿德努加(Julie Adenuga)首先分析了漢娜的頭像,發現照片中的女人實際住在紐西蘭,而且她根本不清楚自己的照片已被盜用。

@JulieAdenuga and @Oobahs delve into social media to try and find more clues about Hannah - and one discovery leaves them SHOOK >>> https://t.co/O4we9EXvKe



Don't miss brand new #CatfishUK, TONIGHT at 10pm on MTV UK pic.twitter.com/OWRwUMXlOm