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女神網友拒絕見面　起底真身「竟是室友」讓他傻了！結局神展開

▲▼英國男子發現他網上認識的女友實際上是他室友。（圖／翻攝自推特／@MTVCatfishUK）

▲馬力歐（左）發現他在網上認識的漢娜（右）根本是個騙局。（圖／翻攝自推特／@MTVCatfishUK）

記者葉睿涵／編譯

英國一名男子在網路認識了心儀的女子後迅速墜入愛河，不過由於女友一直拒絕與他見面，讓他心生懷疑，於是他向英國節目的製作團隊求助，企圖揭開女友的真實身份。沒想到真相揭曉後，男子驚訝地發現，「女友」竟是與他同住的室友，讓他難以接受。

據網路媒體Ladbible報導，目前定居於倫敦的美國人馬力歐（Mario），在交友軟體上認識了女神漢娜（Hannah），2人迅速擦出愛火，每天發簡訊談情說愛。不過奇怪的是，儘管漢娜也住在倫敦，但她卻不斷拒絕馬力歐提出要見面約會的請求，甚至連馬力歐想和她通話時，她都找藉口不接電話。

馬力歐心生懷疑，於是找來了英國電視台的節目製作團隊，試圖揭開事情的真相。節目主持人巴特勒（Oobah Butler）和阿德努加（Julie Adenuga）首先分析了漢娜的頭像，發現照片中的女人實際住在紐西蘭，而且她根本不清楚自己的照片已被盜用。

知道受騙的馬力歐生氣地表示，「我真傻，難道他們沒有更重要的事可以做嗎？」他們隨後再嘗試撥打給漢娜，卻被立刻掛斷，漢娜還發了一條簡訊問馬力歐，「如果我和你見面的話，你可以保證我不會失去你嗎？」

馬力歐與漢娜約好在一個公園見面，結果沒想到居然見到了他的室友、生意夥伴兼「前炮友」考特尼（Courtney）。馬力歐從來沒想過一直以來在和他「談情」的居然是考特尼，他驚訝不已地說，「這世界上這麼多人，我從來沒想過會是你，這讓人難以接受。」

考特尼解釋，她和馬力歐已彼此認識5年了，由於她瘋狂地愛著馬力歐，同時想體驗一下成為馬力歐的女友會是什麼感受，所以才假扮成網友，接近馬力歐。不過，她的愛並沒有得到回應，馬力歐只把考特尼當成家人。節目製作組不久後爆料，2人在2個月後又恢復了「同居」生活，依然是好朋友。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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