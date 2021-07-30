「紐約新地標」開幕2年內4人跳樓輕生！　建商考慮永久關閉

▲有紐約版艾菲爾鐵塔之稱的新地標「The Vessel」觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

有紐約版艾菲爾鐵塔之稱的新地標「The Vessel」觀景台在2019年開幕，但開幕才短短2年就發生4起跳樓輕生事件，最新一起甚至是1名和家人一起到此參觀的14歲少年，這也讓建商正在考慮是否要永久關閉。

根據《每日郵報》報導，來自紐澤西州的14歲少年28日跟著家人一起到「The Vessel」參觀，結果他在下午1時許，當著父母、姐姐和奶奶的面，直接從8樓約150英尺高一躍而下，警消人員趕到現場後，少年已經失去呼吸心跳。

▲▼「The Vessel」開幕至今2年已發生4起輕生悲劇。（圖／記者蔡玟君攝）



「The Vessel」有紐約版艾菲爾鐵塔之稱，是一座垂直型的公共廣場兼觀景台，共有80個觀景平台讓旅客用不同視角欣賞，於2019年3月才正式開幕。不過在2020年就有3人在此跳樓自殺，年紀皆在20歲上下，後來又遇到疫情讓它在今年1月關閉直到5月才開放，沒想到卻又發生憾事。

據了解，為了防範自殺事件再發生，他們規定旅客不能單獨入內參觀，同時工作人員和保安人數也增加了兩倍，並在四周張貼鼓勵標語。開發商羅斯（Stephen M. Ross）表示，他們正考慮要永久關閉這個觀景台，「我認為我們已經做了一切可以防止這種情況發生的措施，很難想像這到底是怎麼發生的。」

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