　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

▲又見「鋼鐵人」飛越914m高空。（圖／翻攝自IG／slingpilotacademy）

▲今年1月有人目擊「鋼鐵人」揹噴射背包飛越914m高空。（圖／翻攝自IG／slingpilotacademy）

記者張方瑀／綜合報導

美國近來出現多起「鋼鐵人」飛上空的事件，一架波音747班機28日晚間在洛杉磯機場附近，又在5000英尺高空處看到了有人疑似揹著噴射背包在飛，美國聯邦航空管理局也立刻對周圍飛機發出警告。

根據CNN報導，美國聯邦航空管理局（FAA）在聲明中指出，一架一架波音747班機在28日回報，在洛杉磯國際機場以東15英里的5000英尺（1524公尺）高空處，發現一個疑似揹著噴射背包的物體，空中交通管制員也立刻通知機場和空中的所有班機。

從曝光的錄音檔可以聽到，空中交通管制員向附近班機說，「SkyWest 3626，請問你是否看到不明飛行物嗎？」、「空中飛人又回來了，如果看到請立即回報」，而天西航空 （SkyWest Airlines）機長則回應，「我們正在尋找，但目前沒有看到鋼鐵人。」

從去年底開始，美國加州沿海就出現多起「鋼鐵人」出沒事件，2020年10月中旬一架飛往洛杉磯的華航班機通報塔台表示，他們在6000英呎（約1830公尺）的高空看見有人穿著噴射背包飛過。多起目擊事件也讓美國聯邦調查局（FBI）一度介入調查。

目前美國聯邦航空局將噴射背包視為「超輕型飛機」，禁止在城市內任何擁擠區域的上空飛行，尤其洛杉磯上空又是全美最繁忙的空域之一，若民眾違反法規，可能會面臨最高2萬7500美元的罰款（約新台幣79萬元）。

▼今年1月有人目睹「鋼鐵人」在空中在快速飛行。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
偷吃嫩老公29歲小王！換5場地「狂壞壞6次」　人妻下場曝
她吃麵攤一搜竟是「奧運選手家」驚呆　拳擊美少女親姊也超正
立陶宛捐贈「2萬劑AZ」要來了！土耳其航空載運明07:50抵
朱木炎「銅牌獎金500萬」一下就沒　被騙4次親吐悽慘下場
林昀儒「偶像是誰」答案超絕！快問快答爆反差萌　網喊：無敵可愛
被金屬球爆頭！19歲鏈球少女奧運夢碎　搶救不治
他失去妻女跳下華江橋！遺體找到了　家屬無人要認屍
「阿美女將」陳念琴1比4吞敗　奧運拳擊止步8強戰
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧官方揭製作原料：別再咬了

網戀約見頻遭拒！他起底女神真身傻眼「是我室友」　神展開結局曝

美CDC內部文件曝光　染Delta打不打疫苗「病毒擴散一樣快」

小便就被鯊魚攻擊7死！32歲男執意下水　瞬間遭鯊魚啃咬後背

美體操女王突退賽　苗族18歲少女「靠勇氣摘金」熬過骨折奪牌爆紅

目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

訓練中「遭金屬球爆頭」！19歲鏈球少女奧運夢碎　昏迷3月病逝

露營遭飢餓熊攻擊！3男目睹好友慘被啃食　赤腳狂奔7小時逃命

日本緊急事態準備擴大　東奧再增27例「含3選手」！連2天創新高

東奧「落跑選手」回烏干達遭逮！警方以詐欺罪拘留：他沒出賽資格

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

網曝林昀儒月付13萬自費請教練 體育署：2年前重點培訓投入800萬

為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧官方揭製作原料：別再咬了

網戀約見頻遭拒！他起底女神真身傻眼「是我室友」　神展開結局曝

美CDC內部文件曝光　染Delta打不打疫苗「病毒擴散一樣快」

小便就被鯊魚攻擊7死！32歲男執意下水　瞬間遭鯊魚啃咬後背

美體操女王突退賽　苗族18歲少女「靠勇氣摘金」熬過骨折奪牌爆紅

目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

訓練中「遭金屬球爆頭」！19歲鏈球少女奧運夢碎　昏迷3月病逝

露營遭飢餓熊攻擊！3男目睹好友慘被啃食　赤腳狂奔7小時逃命

日本緊急事態準備擴大　東奧再增27例「含3選手」！連2天創新高

東奧「落跑選手」回烏干達遭逮！警方以詐欺罪拘留：他沒出賽資格

7直播女誆業績未達標「被迫參加SM趴」　93男粉斗內2500萬救美

陳念琴8強止步激動跪地：這舞台得來不易

蔡英文只會「蹭奧運熱」？　6年來台灣體育5大改變一次看

為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧官方揭製作原料：別再咬了

網戀約見頻遭拒！他起底女神真身傻眼「是我室友」　神展開結局曝

台塑為落實環保　2025年起將停止生產一次性民生塑料

吃魚變聰明還有4大好處！營養師揭「3種魚」重金屬含量低

「台積電670、長榮230」他慘困高山急了　網曝1關鍵：GG還有機會

中華隊拳擊奪牌大熱門　林郁婷、陳念琴相繼飲恨出局

中信銀越南據點16年尚未獲准！　還有14家國銀在排隊　

國際熱門新聞

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

深蹲摔出愛！正妹火速約會天菜男神　「床照曝光」百萬人瘋傳

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

和人妻啪啪被詛咒！他GG縮水剩5cm

東京奧運「3個代表團」不能用國家名稱

女友房間出現神秘粉毛巾　他驚：行動AV車拍攝紀念！

奧運前9個月才會游泳！他游出「史上最慢成績」

杜特蒂狂言：沒打疫苗就不准出門

黑洞背後發現閃光！　新研究證實愛因斯坦相對論

日本確診破萬　醫師會：醫療崩潰

大馬元首阿布都拉　公開抨擊首相

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

英國示警：緬甸疫情告急　兩週內半數人口恐染疫

更多熱門

相關新聞

俄羅斯實驗艙故障　國際太空站被推離軌道

俄羅斯實驗艙故障　國際太空站被推離軌道

於7月21日發射的俄羅斯多用途實驗艙「科學號」（Nauka），在29日與國際太空站（ISS）成功對接。不過「科學號」的電腦在對接成功數小時後出現軟體故障，意外啟動了推進器，導致ISS出現傾斜，以每秒0.5度的速度偏離軌道，還好ISS隨後被修正復位，所有太空人並無危險。

格陵蘭1天融冰能讓「佛州淹水5公分」

格陵蘭1天融冰能讓「佛州淹水5公分」

美第一夫人左腳卡異物　將動手術

美第一夫人左腳卡異物　將動手術

美西野火5000消防員也難滅！燒掉3.2個台北市

美西野火5000消防員也難滅！燒掉3.2個台北市

好療癒！美國發現真實版《海綿寶寶》

好療癒！美國發現真實版《海綿寶寶》

關鍵字：

鋼鐵人噴射背包洛杉磯波音747北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面