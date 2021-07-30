目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

▲今年1月有人目擊「鋼鐵人」揹噴射背包飛越914m高空。（圖／翻攝自IG／slingpilotacademy）



記者張方瑀／綜合報導

美國近來出現多起「鋼鐵人」飛上空的事件，一架波音747班機28日晚間在洛杉磯機場附近，又在5000英尺高空處看到了有人疑似揹著噴射背包在飛，美國聯邦航空管理局也立刻對周圍飛機發出警告。

根據CNN報導，美國聯邦航空管理局（FAA）在聲明中指出，一架一架波音747班機在28日回報，在洛杉磯國際機場以東15英里的5000英尺（1524公尺）高空處，發現一個疑似揹著噴射背包的物體，空中交通管制員也立刻通知機場和空中的所有班機。

從曝光的錄音檔可以聽到，空中交通管制員向附近班機說，「SkyWest 3626，請問你是否看到不明飛行物嗎？」、「空中飛人又回來了，如果看到請立即回報」，而天西航空 （SkyWest Airlines）機長則回應，「我們正在尋找，但目前沒有看到鋼鐵人。」

從去年底開始，美國加州沿海就出現多起「鋼鐵人」出沒事件，2020年10月中旬一架飛往洛杉磯的華航班機通報塔台表示，他們在6000英呎（約1830公尺）的高空看見有人穿著噴射背包飛過。多起目擊事件也讓美國聯邦調查局（FBI）一度介入調查。

目前美國聯邦航空局將噴射背包視為「超輕型飛機」，禁止在城市內任何擁擠區域的上空飛行，尤其洛杉磯上空又是全美最繁忙的空域之一，若民眾違反法規，可能會面臨最高2萬7500美元的罰款（約新台幣79萬元）。

▼今年1月有人目睹「鋼鐵人」在空中在快速飛行。



★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast