小便就被鯊魚攻擊7死！32歲男執意下水　瞬間遭鯊魚啃咬後背

▲男執意下水遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Portal de Prefeitura）
記者李振慧／綜合報導
巴西彼達迪海灘(Piedade Beach)再度傳出男子被鯊魚攻擊事件，32歲男子埃弗頓(Everton dos Reis Guimaraes)當時人蹲在淺水中，沒想到後背竟然被鯊魚攻擊，送醫發後發現腿也被咬傷，驚悚的搏鬥畫面嚇壞附近目睹民眾。
熱博阿陶市(Jaboatao dos Guararapes)消防隊表示，事件25日發生在當地的彼達迪海灘，32歲傷者蹲在水中時被鯊魚咬傷，送醫發現後背與臀部傷勢嚴重，幸好腿沒有被咬斷，正在醫院接受手術中。
事發地點本月10日才發生過鯊魚攻擊事件，51歲男子桑托斯(Marcelo Rocha Santos)在海邊小便時慘被鯊魚咬斷手臂和大腿。一名當地小販表示，埃弗頓要下水前，有被救生員多次警告鯊魚威脅，但他還是執意下水，「我當時正在工作，結果回頭一看，目睹他在和鯊魚搏鬥。
傷者朋友則表示，「聽到有人一直在喊『有鯊魚』，大家都嚇得跑走了，可是他是我朋友，我得去救他，後來有消防員到場幫我，埃弗頓被救起時還有意識，我問他，『你不是知道海中很危險嗎，為什麼這樣做』，他說他只是想去泡個水」。當地媒體指出，該地區目前發生過13起鯊魚攻擊人事件，其中7人死亡。
#Ataque Um homem identificado pelo Corpo de Bombeiros como Everton dos Reis Guimarães de 32 anos foi atacado por um tubarão, neste domingo (25), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.由 Portal de Prefeitura 發佈於 2021年7月25日 星期日
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