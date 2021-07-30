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南韓持續與莫德納協商！總理掛保證：8月底前「到貨1046萬劑」

▲▼莫德納疫苗生產出現延遲，導致南韓防疫當局不得不改變疫苗接種計畫。（圖／達志影像、路透社）

▲莫德納疫苗生產出現延遲，導致南韓防疫當局不得不改變疫苗接種計畫。（圖／達志影像、路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓原預計26日起為55至59歲族群全面施打莫德納疫苗，卻因原廠通報在生產上出現延遲，導致當局不得不調整接種計畫，改為施打莫德納或輝瑞。南韓國務總理金富謙今（30）日上午在會議表示，政府將會隨時與原廠進行緊密協商，確保130萬劑疫苗能於8月6至7日優先到貨，預計到8月底前能取得1046萬劑。

根據《韓聯社》報導，金富謙30日上午召開新冠應對中央災難安全對策本部會議時表示，目前已與原廠完成協議，確保8月預計到貨的850萬劑莫德納疫苗能夠順利抵達。他也坦言，目前全球疫苗供給仍充滿不確定性，「本周一起的50多歲民眾接種計畫正順利進行，而40多歲以下之族群將在8月儘速實施，預計9月底有7成以上民眾接種1劑疫苗。」

南韓中央事故收拾本部在30日的例行會議上解釋，原本7月將預計到貨196萬劑莫德納疫苗，但原廠卻通報延遲生產，8月6至7日預計優先抵達130萬劑，剩餘的份量於8月中旬抵達，而南韓政府原先與莫德納協商的8月份850萬劑，也可望在8月底前抵達，合計共為1046萬劑。

據悉，南韓與莫德納簽署的今年疫苗採購數量為4000萬劑，直至今年7月底前到貨115萬2000劑，由於原本預計7月到貨的疫苗將延後至8月供應，使得國內55至59歲民眾疫苗施打的廠牌從莫德納改為輝瑞。

►南韓：莫德納疫苗通報生產問題　7月供貨延遲！他國也受影響

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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