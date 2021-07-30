東奧「落跑選手」回烏干達遭逮！警方以詐欺罪拘留：他沒出賽資格

▲烏干達舉重選手塞奇特列科返國後遭逮捕，其實他沒有出賽資格。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合報導

烏干達20歲的舉重選手塞奇特列科（Julius Ssekitoleko）隨該國代表隊6月飛抵日本東京參加奧運，原本7月16日須在飯店接受PCR篩檢，卻被發現早已失蹤，還留下一張紙條，最後於20日在三重縣被警方尋獲。最新消息指出，他搭機黯然返國後，旋即被烏干達當局已犯下詐欺罪名義居留，原因是他並沒有出賽資格。

根據《紐約時報》，塞奇特列科在被烏干達代表隊團長說服後，21日晚間10時30分經該國駐日使館安排下搭機返國，豈料23日回到家中後就被烏干達警方拘捕，且當局無視家屬要求釋放的請求。烏干達刑事調查局發言人特懷恩（Charles twine）在記者會表示，「在完全知道他沒有參賽資格的情況下讓他出國，這恐怕屬於詐欺行為！」

報導指出，特懷恩認為塞奇特列科最後很可能會獲釋，不過並未仔細說明他被指控的罪名、以及獲釋或出庭的時間點。對於塞奇特列科先前在紙條寫道「烏干達生活困苦」，其懷孕5個月的妻子解釋，最近他們一家人經濟面臨困難，甚至因長期拖欠房租而被掃出家門。

據悉，塞奇特列科是烏干達舉重項目的替補選手，7月5日被國際舉重總會告知沒有出賽資格，也因此烏干達當局安排他20日返國，才使得他不得不計畫一場逃跑計畫。

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