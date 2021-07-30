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全球社會若崩解　研究：紐西蘭最適合生存

▲▼奧克蘭為紐西蘭北島最大的城市，人口約150萬，聚居了全國約32％的人口，同時也是紐西蘭工業和商業中心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紐西蘭擁有豐富自然地貌、寬廣土地，被指名是最適合避難的地方。圖為奧克蘭為紐西蘭北島最大的城市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

研究顯示，如果全球社會崩解，紐西蘭、冰島、英國、澳洲島州塔斯馬尼亞和愛爾蘭將會最適合生存的地方，其中紐西蘭名列第一。

學者表示，由於社會高度連結，以及能源密集，造成環境危害，人類文明正處於「危險的境地」。

科學家表示，社會崩壞可能來自於各種衝擊，例如重大經濟危機、氣候危機影響、自然界破壞、一場比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）更加嚴重的疫情，甚至是前述衝擊的總和。

這項社會崩解生存適宜性排名，要看的因素包括能否種植足以養活人口的食物，能否保護邊界、不讓不必要的移民大量湧入，以及能否維持電力供給，與部分製造產能。

因此，位於溫度適宜地區、加上低人口數的島嶼，在排行榜脫穎而出。研究結果發布於期刊「永續性」（Sustainability）。

學者表示，這份研究凸顯各國必須提高韌性。他們指出，珍視經濟效率的全球化社會損害韌性，食物與其他重要部門需要有更多備用產能。

據稱近年來不少富豪因為擔心「世界末日」即將到來，紛紛到紐西蘭購地，建造「避難所」。

英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）全球永續性研究所（Global Sustainability Institute）教授瓊斯（Aled Jones）表示：「我們不意外紐西蘭上榜。」

他說：「我們選擇的地方必須能防衛邊界，氣候溫和，所以顯然土地面積大、社會多元的島嶼就已然上榜。」

他說：「但我們頗訝異英國竟能脫穎而出。英國人口稠密，傳統上製造業生產外包，在再生能源發展上的速度不算最快，而且現階段所需食物只有50%自產，但卻有對抗衝擊的潛力。」

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