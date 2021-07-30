俄羅斯實驗艙故障！國際太空站被推離軌道47分鐘　太空人一度失聯

▲俄國「科學號」29日與國際太空站成功對接，卻意外導致國際太空站偏離軌道。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

於7月21日發射的俄羅斯多用途實驗艙「科學號」（Nauka），在29日與國際太空站（ISS）成功對接。不過「科學號」的電腦在對接成功數小時後出現軟體故障，意外啟動了推進器，導致ISS出現傾斜，以每秒0.5度的速度偏離軌道，還好ISS隨後被修正復位，所有太空人並無危險。

▲「科學號」與國際太空站成功對接後被拍攝到的畫面。（圖／路透）

綜合路透與CNN等外媒報導，最初計劃於2007年發射的「科學號」，由於各種原因被一再推遲，直到2021年7月21日才終於成功發射，並於29日美東時間上午9點29分與ISS成功對接。不過就在對接成功的3小時後，「科學號」的電腦出現軟體故障，意外啟動推進器，導致ISS失控偏離地球上空約250英里的正常飛行位置。

美國太空總署（NASA）指出，ISS偏離軌道的意外共持續了47分鐘，且NASA的地面控制人員在意外發生後，有長達11分鐘與目前身處ISS的7名太空人失去聯繫，因此負責ISS計劃的蒙塔爾巴諾（Joel Montalbano）主任將這起意外判定為「太空飛行器緊急情況」。

Live: From Mission Control at @NASA_Johnson, an update on the @Space_Station following this morning's docking of the Russian Nauka module: https://t.co/mzKW5uV4hS https://t.co/nkDNJ7FG6T — NASA (@NASA) July 29, 2021

NASA表示，「科學號」的引擎隨後被緊急關閉，NASA與俄羅斯航太太空活動國有公司（Roscosmos）的控制人員也遠端操控進行修復，ISS亦在偵測到脫軌後自動修正復位，才讓意外在大約1小時左右落幕。NASA發言人強調，ISS的7名太空人並無危險，而NASA也正在調查「科學號」出現故障的原因。

據俄塔社報導，俄羅斯航太太空活動國有公司認為，「科學號」故障的原因可能與多用途實驗艙的殘餘燃料有關，但數據顯示一切都已恢復正常，他們也保證類似的意外不會再發生。蒙塔爾巴諾在記者會上指出，在ISS工作的20年中，類似的意外只發生過3、4次，因此如果事情沒有嚴重到所有應急計劃都用光還無法解決的程度，他並不會感到過於擔心。

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