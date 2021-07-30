今年最嚴重！格陵蘭1天融冰能讓「佛州淹水5公分」　10年來僅有3次

▲格陵蘭島冰蓋本周面臨「極端融化」事件，單日融冰量就足以讓美國佛州淹沒5公分。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

隨著北極氣溫飆升，加拿大東北方的「格陵蘭島」（Greenland）正在面臨今年最嚴重的融冰，據丹麥氣象研究所數據，光是27日的單日融冰量就足以將整個佛羅里達州淹水5公分，這是過去10年以來，第3次發生這樣的「極端融化」事件。

根據美國CNN報導，格陵蘭島27日損失超過85億噸的地表質量，自25日以來更合計損失了184億噸，雖然總損量未超過2019年創下的極端值，但冰蓋（大陸冰川）融化的面積已經比當時還要大。科羅拉多大學國家冰雪數據中心的高級研究員斯坎伯斯（Ted Scambos）表示，這是一次重大的融化，「格陵蘭島東半部從最北到最南端的大部分地區在27日都融化了，這很不尋常。」

最近發表在科學期刊《冰凍圈》（Cryosphere）上的一項研究顯示，自1990年代中期以來，地球失去了共28兆噸冰，其中很大一部分來自北極，包含格陵蘭冰蓋。研究合著作者、英國里茲大學冰河學家斯萊特（Thomas Slater）說，過去10年內，格陵蘭島的表面融冰變得更加嚴重與不穩定，隨著上空的大氣繼續緩化，這種極端融化的事件只會更頻繁。

斯萊特表示，隨著格陵蘭島表面繼續融冰，世界各地的沿海城市很容易受到熱帶或溫帶氣旋等強烈天氣所引起的風暴潮影響，發生洪水災情，尤其是在遇到漲潮之際，到本世紀末，格陵蘭冰蓋的融化預計將使全球海平面上升2到10公分，「雖然這類事件令人擔憂，但有意義的氣候目標與行動仍可以限制本世紀海平面上升的幅度，減少洪水對全球人民的災害。」

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