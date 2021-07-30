中華台北不是特例！　東京奧運共「3個代表團」不能用國家名稱

▲我國代表團在開幕式進場時，日本主播久田麻由子直接喊出「台灣」 。（圖／體育署提供）



記者張方瑀／綜合報導

我國代表隊在本屆東奧運取得佳績，賽事進行至第8天上午，以1金2銀3同排序第16。而外媒指出，目前在206個代表團中，無法使用國家名稱出賽的代表團，除了台灣之外，還有俄羅斯和難民代表隊。

根據《BBC中文網》報導，「中華台北」（Chinese Taipei）為名參加奧運的台灣代表團，是目前國際上最普遍知道，無法使用國名參加國際賽事的代表團，且也是唯一非聯合國成員國。然而，中華台北隊或中華隊常常讓國外觀眾搞不清楚，所以在本屆奧運中，許多外媒都直接稱呼為「台灣隊」。

▲俄羅斯奧會代表隊在女子團體鈍劍擊劍比賽獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯因禁藥事件所以無法以國家名義參加奧運、冬奧等國際大賽，不過選手只要提出沒有使用禁藥證明，或者掩蓋藥檢結果，就能以中立身份參賽，但規定不得出現國旗、國名和國歌，因此本屆奧運，俄羅斯選手將以「俄羅斯奧會」（Russian Olympic Committee）的名義出賽，縮寫為「ROC」。

▲難民代表隊（EOR）運動員在開幕式進場。（圖／達志影像／美聯社）



「難民代表隊」（Refugee Olympic Team）在2016年里約奧運首次出賽，今年則有29名運動員出賽，他們分別來自衣索比亞、南蘇丹、敘利亞、伊朗和阿富汗等11國，而這些選手分別在13個避難國家進行訓練。該隊今年使用名稱縮寫為「EOR」，來自法語「Equipe Olympique des Refugies」，他們也獲得國際奧委會的難民運動員獎學金贊助。

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