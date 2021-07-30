和人妻啪啪「被詛咒」！　他GG瘋狂縮水17公分只剩5公分

▲南非一名男子自稱受到詛咒，陰莖從17公分縮水至5公分。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

南非艾伯頓（Alberton）發生一起離奇事件，一名33歲男子從事性服務工作，並與其中一名獨守空閨的45歲人妻合作融洽，未料某次共度春宵時竟被客戶丈夫當場撞見，他自稱陰莖疑似遭到「詛咒」，從17公分縮水至5公分。

南非《太陽日報》（Daily Sun）報導，33歲男透露，人妻願意支付每晚4000蘭特（約新台幣7500）價格換來親密關係，2人一直相處融洽，直到某天「我們正在床上，一邊放鬆一邊喝著琴酒，她的丈夫竟然走進來了，一看見我們便暴跳如雷。他被客戶的丈夫狠揍一拳，嚇得落荒而逃，「他告訴我『你惹錯人了』，還說要摧毀我的命根子」。

男子原以為那只是氣話，未料陰莖果真縮水，導致自己難以從事性服務工作，焦急就醫，「但醫師告訴我，一切看起來都很正常」。他甚至鼓起勇氣打電話給人妻，試圖打聽，「她說，她的丈夫發現我的襪子，但她不知道老公究竟做了什麼」。

人妻事後接受《太陽日報》採訪時表示，由於丈夫經常在外地經商，自己太寂寞才會這麼做，她重申真的不知道發生什麼事，但希望舊情人尋求幫助。其丈夫被問及陰莖問題時，一語不發地掛斷電話。

幸好，傳統治療師姆庫魯（Mkhulu Kukhanyile Mthembu）願意無償提供治療，並讓那名「被詛咒」的男子9月起重拾。他表示，自己曾處理多起類似案件，都是已婚女子的丈夫對「小王」做的。

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