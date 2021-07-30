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東奧英雄限定滷味不能含丁香　醫點出關鍵「1成分」犯大忌

記者黃翊婷／綜合報導

台灣東奧選手楊勇緯、羅嘉翎及方莞靈等人28日抵台，總統蔡英文特別準備沒有油條、不含丁香的「奧運英雄限定版早餐」。醫護粉專「MedPartner美的好朋友」PO文說明為何要特別去除滷味中的丁香，這是因為丁香含有Higenamine（去甲烏藥鹼），而Higenamine已在2017年被世界運動禁藥管制組織（WADA）列入運動禁藥禁用清單，無論是賽內賽外都被禁止使用。

▲▼蔡英文特別準備「奧運英雄限定版早餐」，要選手好好休息一下。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲「奧運英雄限定版早餐」中的滷味，特別去掉丁香。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文29日在臉書發文，歡迎台灣選手回家，並特地準備「阜杭豆漿」和「老天祿滷味」，給正住在防疫旅館的台灣英雄，每份餐點都附上一張小卡片，謝謝大家為國家的付出；此外，這份限定版早餐在國家運動訓練中心營養師協助把關下，「飯糰加大但沒有油條」，「滷味也特製不含丁香」，希望選手們在享受美味的同時，也能吃得營養又沒負擔。

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至於為何奧運選手不能吃含有丁香的滷味，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」29日PO文提到，因為丁香含有Higenamine（去甲烏藥鹼），而Higenamine已在2017年被世界運動禁藥管制組織（WADA）列入運動禁藥禁用清單，屬於S3類β2致效劑，無論是賽內賽外都被禁止使用，由此可見，總統幕僚應該是有做功課的。

醫護粉專「MedPartner美的好朋友」還在文中舉例說明，2016年法國足球運動員Mamadou Sakho，被檢測出尿液中含有Higenamine，因此被歐洲足球總聯賽（UEFA）暫時禁賽，最終缺席2016年歐洲聯賽的決賽。

▲▼楊勇緯、羅嘉翎PO出收到來自總統府送上的早餐。（圖／翻攝楊勇緯、羅嘉翎臉書、IG）

▼▲羅嘉翎PO出收到來自總統府的早餐。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）

▲▼楊勇緯、羅嘉翎PO出收到來自總統府送上的早餐。（圖／翻攝楊勇緯、羅嘉翎臉書、IG）

醫護粉專「MedPartner美的好朋友」說，Higenamine又稱norcoclaurine，在多種植物中都含有此物質，以下植物也都可能含有Higenamine：

• Aconite 烏頭屬
• Annona squamosal 釋迦
• Nandina domestica 南天
• Tinospora crispa 波葉青牛膽
• Nelumbo nucifera；lotus seeds 蓮子及蓮子心

另外，關於為何要特別標明「飯糰加大但沒有油條」，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」認為，應該是基於營養組成跟熱量控制的考量，太油的食物可能會引起發炎反應，進而影響劇烈運動後的肌肉組織修復，「大家一起看奧運、吃滷味，也要長知識喔！」

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