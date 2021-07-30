英國示警：緬甸疫情告急　兩週內半數人口恐染疫

▲緬甸仰光，身穿全套防護服的醫護人員。（圖／路透社）

文／中央社紐約聯合國總部29日綜合外電報導

緬甸政變後局勢動盪，英國今天向聯合國安全理事會警告，緬甸5400萬人口中，有一半可能在未來兩週內感染COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）。

法新社報導，英國為因應緬甸疫情「危急」而召開這次會議，據英方說法，自軍人2月奪權控制緬甸後，當地疫情「迅速惡化」。

英國敦促安理會應確保緬甸境內會遵守第2565號決議。這項決議要求衝突區停火，好讓COVID-19疫苗能安全配送。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）說：「我們應考慮如何執行決議，這非常重要。」

貧窮的緬甸自軍方掌權後陷入動盪，很多醫護人員出面抗議政變，許多醫院的能力都無法因應病例激增。

聯合國估計，目前緬甸醫護設施只有約4成還能運作，而且軍政府部隊至少對醫護人員和設施發動260次攻擊，拘留至少67名醫護人員。

由民主派人士組成的全國團結政府（National Unity Government）發言人拉拉索（Susanna Hla Hla Soe）說：「新一波COVID-19疫情如野火燎原般散播至全國。不幸的是，由於緬甸軍方把COVID-19當成對抗人民的武器，還有更多人將失去性命。」

緬甸國營媒體本週曾報導，軍政府當局正在尋求「友好國家」協助對抗病毒。

緬甸昨天通報新增約5000起COVID-19病例，遠比5月初的單日約50例高出許多，但分析家說，真實數據可能不只如此。

根據軍政府，緬甸迄今約175萬人已施打過疫苗，上週有一批中國捐贈的國藥集團（Sinopharm）疫苗送達，但會優先用於中緬邊界居民。

中國也提供超過1萬劑疫苗給緬甸靠中國邊境一個叛軍團體，試圖遏止染疫緬甸人湧入中國。