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日本首次單日確診破萬！　醫師會警告：醫療系統將崩潰

▲▼防疫期間的日本東京淺草。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京淺草人潮仍十分密集。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

日本疫情近日快速升溫，東京都29日新增3865例、日本全國共確診1萬699例，均創下疫情爆發以來紀錄。日本民間最大醫學協會「日本醫師會」警告，若確診數繼續飆高，日本醫療系統可能面臨崩潰。

日本醫師會會長中川俊男與東京都醫師會會長尾崎治夫29日召開記者會，提醒日本國內感染人數正快速增加，情況可能超乎專家學者預期，即使危重症患者的病床使用率尚未達到頂點，但中等程度病人的數量也在增加中，意味著醫療系統面臨壓力。

中川俊男等人呼籲日本政府立刻將首都圈和其他確診人數增加的行政區納入緊急狀態宣言對象，並且考慮將緊急狀態擴大至全國範圍；中川俊男同時呼籲日本徹底實施遠距離辦公，並且盡快完成40至64歲中壯年族群的疫苗施打工作。

中川俊男在記者會上直言，「我們認為，如果感染情況持續蔓延，醫療系統終將會崩潰」、「我們必須採取一切措施，避免疫情爆發和醫療資源緊張。」

東京29日共新增3865例確診個案，是東京連續第三天新增確診數量創新高。另外，這也是自新冠病毒疫情爆發以來，日本全國單日確診首次突破一萬例。截至目前為止東京奧運相關人員已經通報198人確診。

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