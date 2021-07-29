世界看到林昀儒！他卻曝「小林自費13萬請教練」心酸：不是台灣栽培

記者邱晟軒／綜合報導

19歲桌球好手林昀儒今（29日）在東京奧運桌球男單準決賽以3比4不敵「中國球王」樊振東，未能闖進金牌戰。對此，就有鄉民查找資料後指出，林昀儒是自費選手，還是中國聯賽的球員，直呼「看來是中國養起來的天才」。貼文曝光後，引起網友感嘆，「台灣能養這種高手？」、「代表台灣人才很多，只是沒那個環境栽培」。

桌球小將林昀儒29日在男單4強，遭遇世界球王、中國選手樊振東，他在首局掌握優勢，以11比6先馳得點。但第2局樊振東馬上回穩，頻頻用強勢正手拍壓迫小林失誤，但林昀儒仍沉著回應將比數追成8比9，迫使樊振東喊出暫停，最終此局林昀儒仍以9比11落敗。可惜在苦戰7局後，林昀儒以3比4落敗。

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▲林昀儒今激戰中國球王，兩岸網友都直呼「看到心絞痛」。（圖／路透）

對此，就有網友在批踢踢八卦板以「林昀儒不是台灣本土栽培的八卦」為題發文表示，「我是一日球迷，剛剛看到小林對戰球王，打到球王快崩潰，實際上就是一場55開！」

「原來，林昀儒是自費選手欸！」原PO指出，「再來一看，哇靠原來是中國聯賽的球員！林昀儒的發展初期是自費聘請中國教練，一個月高達13萬，後期是在日本、中國打球，「看來看去，都是中國養起來的天才，不知道是不是莊智淵翻版？不知道拿到多少國家資源？」

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛留言感嘆，「代表台灣人才很多，只是沒那個環境栽培」、「台灣沒有聯賽，沒有環境讓選手成長」、「台灣能養這種高手？」、「中國資源不少，問題是你要搶得到」、「政府能出多少錢培養選手？人家大賽肯回來打就不錯了」、「廢話中國桌球世界第一當然去中國打」、「台灣人成功的幾乎都自立自強的啦」、「中國是桌球聖地啊」。

▲林昀儒近年均在中國國家桌球隊訓練。（圖／CFP）

根據《中央廣播電台報導》指出，林昀儒13歲的時候，家裡就自費以每月約13萬台幣，請中國教練綦戈指導林昀儒，林昀儒已經過世的舅公，認為他有天份，也會幫忙每個月出資好幾萬訓練，其餘均靠林的父母自己想方設法。

根據維基百科資料指出，林昀儒曾於2019年加入日本桌球聯賽的Okayama球隊，並在期間參加世界盃桌球賽成都站，以4：3的成績擊敗了中國桌球好手馬龍，取得了銅牌成績，成為台灣史上首位於世界盃桌球賽取得獎牌的男子選手；自2020年底到2021年初，林昀儒在中國國家桌球隊訓練。