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告別繳費機！ETC服務攻佔停車場　免下車QR Code隨掃繳費

▲遠通智慧推出的eTag智慧停車與uTagGO APP日前獲頒2021創新商務獎。（圖／遠通電收提供）

▲遠通智慧推出的uTagGO APP串連eTag智慧停車服務日前獲頒2021創新商務獎。（圖／遠通電收提供）

記者許維寧／台北報導

遠通電收子公司遠創智慧推出「uTagGO易付」全新停車行動支付服務，開車族不須事先註冊APP會員，離開停車場前掃瞄QR Code，就能連結LINE Pay或不限銀行信用卡支付停車費，流程如同簡訊實聯制。

遠創智慧日前調查開車族需求，休閒出遊是開車族最常使用的情境，比例高達七成，但另有將近五成的車主對找車位感到困擾。對此，遠創智慧表示，鎖定車主痛點研發推uTagGO APP，車主只需使用APP，就能輕鬆查詢、儲值通行費，甚至使用HAPPY GO、OPEN POINT和全家點數兌換eTag儲值金，還能導航停車場和代扣停車費，一張信用卡帳單就能同時管理通行費和停車費。

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遠創智慧也表示，eTag也可代扣縣市路邊停車費，已於六都、新竹市、屏東縣、苗栗頭份、嘉義太保上線，合作停車場也持續擴增逾700場，滿足更多用路人體驗「零接觸繳費」的服務。

另外考量開車族對於坊間停車支付APP需事先註冊，或預繳訂閱費有所抗拒，遠創也再推出「uTagGO易付」，即便非會員，也能透過手機掃描現場QR Code，連結LINE Pay或信用卡支付停車費，體驗免排繳費機出場的快感。uTagGO易付除了可以用HAPPY GO點數折抵停車費，電子發票報帳方便、中獎機會也更高。

此外，遠創智慧推出的uTagGO APP串聯eTag智慧停車服務，日前也獲得「2021創新商務獎」（FUTURE COMMERCE AWARDS）「最佳產品創新獎」肯定。

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