海嘯警報狂響！阿拉斯加8.2強震爆撤離潮　餘震10多起規模最大6.2

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國阿拉斯加半島28日當地晚間發生規模8.2強震,當局緊急發布海嘯警報。目前震央附近已發生10多起餘震,阿拉斯加州城市科迪亞克(Kodiak)稍早也響起海嘯警報聲,當局要求居民疏散。

綜合福斯新聞、BNO NEWS等報導,由於這場強震引發海嘯威脅,警方已證實,當局已敦促居民疏散撤離。另據位在洛杉磯的美國國家氣象局表示,海嘯警報中心如今正在評估,加州至華盛頓州的美國西部海岸發生海嘯的可能性。

阿拉斯加地震中心學家維斯特(Michael West)坦言,此次地震是1965年以來,阿拉斯加地區發生的最大一起地震。美國地質調查局指出,在規模8.2地震發生後,震央周邊已出現至少13起餘震,規模介於3.3至6.2之間。

Residents of Homer Alaska evacuate & head to higher ground as a Tsunami warning is issued following an earthquake off the coast of the Alaska peninsula pic.twitter.com/wBWYp4weeE