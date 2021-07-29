海嘯警報狂響！阿拉斯加8.2強震爆撤離潮　餘震10多起規模最大6.2

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國阿拉斯加半島28日當地晚間發生規模8.2強震，當局緊急發布海嘯警報。目前震央附近已發生10多起餘震，阿拉斯加州城市科迪亞克（Kodiak）稍早也響起海嘯警報聲，當局要求居民疏散。

綜合福斯新聞、BNO NEWS等報導，由於這場強震引發海嘯威脅，警方已證實，當局已敦促居民疏散撤離。另據位在洛杉磯的美國國家氣象局表示，海嘯警報中心如今正在評估，加州至華盛頓州的美國西部海岸發生海嘯的可能性。

阿拉斯加地震中心學家維斯特（Michael West）坦言，此次地震是1965年以來，阿拉斯加地區發生的最大一起地震。美國地質調查局指出，在規模8.2地震發生後，震央周邊已出現至少13起餘震，規模介於3.3至6.2之間。

Residents of Homer Alaska evacuate & head to higher ground as a Tsunami warning is issued following an earthquake off the coast of the Alaska peninsula pic.twitter.com/wBWYp4weeE — Loyal to the soil (@lazylefty) July 29, 2021

推特現已出現許多當地影片，可見科迪亞克（Kodiak）響起海嘯警報聲，撤離人潮陸續湧現。

另外，紐西蘭國家緊急事務管理機構也透過推特表示，前正在評估海嘯威脅，假若海嘯真的來臨，可能需要12小時才會抵達紐西蘭。

►快訊／美國阿拉斯加州外海發生規模8.2強震 發布海嘯警報