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好療癒！美國發現真實版《海綿寶寶》　派大星「超萌同框照」曝光

▲▼美國海洋科學家在大西洋海底發現真實版《海綿寶寶》。（圖／翻攝自美國國家海洋與大氣管理局）

▲美國官方海洋科學家在大西洋海底發現真實版《海綿寶寶》。（圖／翻攝自美國國家海洋與大氣管理局）

記者張寧倢／編譯

美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）的科學家使用遠端操作設備，探索大西洋深海棲息地，而27日科學家在深度大約1.6公里處，發現黃色海綿動物與粉色海星同框的驚奇場景，讓研究員忍不住發文笑稱，這根本是真實版的卡通《海綿寶寶》。

根據《商業內幕》報導，NOAA的探索船「Okeanos」在紐約以東321公里的大西洋海底山脈附近，利用遠端潛水器進行探索，而攝影機27日在水下約1.6公里深處竟捕捉到，黃色海綿動物與粉色海星「同框」的奇景，研究員馬赫（Christopher Mah）也推文寫道，「（笑）我通常會避免這些評論...但，哇！這是真實版的海綿寶寶與派大星。」

馬赫表示，自己作為專門研究海星的海洋生物學家，看到先前有些對派大星或海綿寶寶的大多數描述都是不正確的，但這一次的同框奇景，確實可以和卡通人物具代表性的形象與顏色媲美，「我覺得做這樣的比較，會很有趣。」據報導，世界上有8500多種海綿動物，過去6億年間一直生活在海洋中，不同的形狀與紋理取決於牠們棲息於軟沙或是岩石表面。

馬赫說，圖中的「海綿寶寶」是分類在Hertwigia屬，但牠帶有的亮黃色十分罕見，因為在深海中多數生物都是橙色或白色，以便於在昏暗的環境中偽裝，而且海綿動物之中很少有如此方方正正的形狀，另外，一旁的「派大星」學名則是Chondraster，通常是暗粉色、淺粉色或白色，但這隻海星卻呈現一種明亮的粉紅色，「讓人強烈聯想到卡通裡的派大星。」

▼NOAA探測船「Okeanos」時常在YouTube頻道直播或上傳海底生物觀測影片。

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