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增2例境外移入！美返台男「無症狀」　同班機15人匡列居隔　

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情連續2天無新增死亡，但仍有16例本土個案與2例境外移入。指揮中心表示，今（29）日新增境外移入個案均為本國籍男性，分別自美國、柬埔寨返台，前者在台期間無症狀，確診後已匡列前後兩排旅客共15人進行居家隔離；另一名則是呼吸困難，搭乘醫療專機回台。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15738為本國籍30多歲男性，7月27日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列同班機前後兩排旅客共15人，列居家隔離。

案15745為本國籍70多歲男性，長期居住柬埔寨，7月9日出現發燒及呼吸困難症狀，當日就醫檢查發現有肺炎情形，7月19日於柬埔寨當地住院治療， 7月28日搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，並於今日確診；相關接觸者匡列中。

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指揮中心統計，截至目前國內累計1,998,284例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,981,309例排除)，其中15,637例確診，分別為1,262例境外移入，14,322例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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