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菲律賓摘奧運首金！30歲舉重女獲2房、2千萬獎金　終身免費搭機

▲▼ 菲律賓30歲舉重選手迪亞士（Hidilyn Diaz）（圖／路透）

▲迪亞士曾在2016年里約奧運奪得銀牌。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓30歲舉重選手迪亞士（Hidilyn Diaz）26日在女子55公斤級奪得金牌，為國家搶下史上首面奧運金牌。如今的她成功為國爭光返回馬尼拉，也獲得3800萬披索高額獎金（約新台幣2000萬元），2套房、1塊地，以及菲律賓亞洲航空終身免費飛行。

綜合ABS-CBN NEWS、商業內幕等報導，迪亞士為了備戰本屆東京奧運，離家長達7個月，前往馬來西亞受訓。因為疫情影響，在無法使用健身房的狀態下，她靠著利用竹竿綁上水瓶的方式來練習。

就在26日這天，迪亞士在女子55公斤級一舉摘金，抓舉97公斤、挺舉127公斤，總重量224公斤的成績不僅打破大會紀錄，也成為菲律賓史上第一位奧運金牌運動員。在得知奪金的那一瞬間，她喜極而泣，緊接著在頒獎台上聽見國歌時，她再度忍不住激動落淚。

ABS-CBN NEWS指出，總統杜特蒂也獎勵300萬披索給迪亞士，除了這筆錢，還從政府、政治人物、商界各方獲得至少3500萬披索的獎金。此外，她還拿到2棟房子和1塊土地，以及菲律賓亞洲航空終身免費飛行。

▲▼ 菲律賓30歲舉重選手迪亞士（Hidilyn Diaz）（圖／路透）

▲▼ 菲律賓30歲舉重選手迪亞士（Hidilyn Diaz）（圖／路透）

杜特蒂向迪亞士28日提到，「妳的成就是菲律賓全國的成績，我們非常自豪。」

迪亞士則說，如今夢想成真著實令人感到難以置信，「想對菲律賓年輕一代說，你們也可以擁有金牌夢，我就是這樣走過來的，最終也做到了」，在馬來西亞度過將近2年時間，很開心能夠回家和家人們、支持者們來慶祝。

▼依據菲律賓獎金制度，奧運金牌可獲得1000萬披索。（圖／路透）

▲▼ 菲律賓30歲舉重選手迪亞士（Hidilyn Diaz）（圖／路透）

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