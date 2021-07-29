迷妹們注意！楊勇緯、王冠閎獲選「奧運17大型男」　洋妞也大讚

▲「柔道男神」楊勇緯和「台灣蝶王」王冠閎。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

本屆東京奧運「台灣蝶王」王冠閎和「柔道男神」楊勇緯的帥氣外型，除了迷倒台灣粉絲外，美國網路論壇更將兩人選入「奧運17大型男」名單，讓洋妞們都直呼，這群小鮮肉真的是太帥了。

▲巴西體操王子馬里亞諾（Arthur Nory Oyakawa Mariano）和南韓足球員鄭勝元。（圖／翻攝自IG）



美國網路論壇《9 GAG》選出了本屆東京奧運中，最帥的17大型男選手，其中我國代表隊的游泳選手王冠閎和柔道選手楊勇緯雙雙入選，佔據第7和第8名，為亞洲之首，許多網友紛紛留言表示，這群運動員真的是太可愛了。同時入榜的亞洲選手還有第10名的南韓足球員鄭勝元、第16名的「跆拳道戰神」李大勛，另外地主國日本隊的排球選手高橋藍也名列第15。

其他知名型男選手還包含第5名的英國跳水王子戴利（Tom Daley）、第2名的東加掌旗官陶法托夫亞（Pita Taufatofua）和第9名的巴西體操王子馬里亞諾（Arthur Nory Oyakawa Mariano），而排名全球最帥的則是美國體操選手山姆米庫拉克（Samuel Mikulak）。

《9 GAG》「奧運17大型男」名單

1.美國體操選手山姆米庫拉克（Samuel Mikulak）

2.東加跆拳道選手陶法托夫亞（Pita Taufatofua）

3.義大利游泳選手帕特尼耶利（Gregorio Paltrinieri）

4.美國游泳選手德瑞塞（Caeleb Dressel）

5.英國跳水選手戴利（Tom Daley）

6.英國游泳選手佩弟（Adam Peaty）

7.台灣游泳選手王冠閎

8.台灣柔道選手楊勇緯

9.巴西體操選手馬里亞諾（Arthur Nory Oyakawa Mariano）

10.南韓足球選手鄭勝元

11.瑞典撐竿跳選手杜普蘭提斯（Armand Duplantis）

12.俄羅斯游泳選手米拿高夫（Andrei Minakov）

13.荷蘭游泳選手普茲（Jesse Puts）

14.美國排球選手安德森（Matt Anderson）

15.日本排球選手高橋藍（Takahashi Ran）

16.南韓跆拳道選手李大勛

17.美國短跑選手萊爾斯（Noah Lyles）

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