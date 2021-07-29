商用不動產、土地交易先蹲後跳　7月回到百億水準

▲皇翔以8.5億元標下微風南京對面的地上權。（圖／業者提供）

記者林裕豐／台北報導

商用不動產和土地交易從5月開始到7月，像是洗三溫暖，商用不動產6月份交易8件，規模僅41億元，與5月份126億元相比銳減許多，但是在7月則是大幅跳升到144億元，土地交易也是先蹲後跳，7月回到百億水準，專家分析，熬過疫情最慘的時候，看好商用不動產和土地後續的交易爆發力。

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信義全球資產公司統計上市櫃法人交易，6月至7月26日之商用不動產交易共22筆，交易總規模為185億元，其中6月份交易8件，規模僅41億元，與5月份126億元相比銳減許多，但7月份交易已14件，規模達144億元，土地部分，6月份交易4件共39億元，較5月份150億元也明顯縮減，但7月交易規模已回到106億元

分析買方，科技業與開發商是帶動回升的主力買方，壽險部分則以中華郵政較積極，在6、7月分別購入新北廠辦與台北市店面。

從交易產品來看，以工業地產表現最為亮眼，整體交易來到90億元，佔比48%，雙北及高雄是交易熱區，國揚實業及中和羊毛分別以19.89億元、5億元買下三重頂崁工業區及土城永寧工業區土地。

6、7月有2筆旅館交易，東立物流以18.50億元買下汐止富信大飯店、永碩投資以27億元買下位於高雄華園大飯店，此筆交易為本土疫情爆發後交易金額最大的一筆。

▲2021年1～7月上市櫃法人商用不動產與土地總交易規模。（圖／業者提供）

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，商用不動產交易是企業的實質需求，能在短時間快速回復，代表國內經濟發展與多數產業體質佳，而以目前產業的技術優勢與回流資金豐沛、外銷訂單持續創新高、低利率環境，加上疫苗施打率提高，疫情若能穩定控制，下半年商用不動產市場仍具爆發力。

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