台日韓射箭男團「超萌自拍」讓世界看到台灣！韓媒狂讚：感動全球

▲南韓射箭男團選手吳真赫邀金銀銅3隊一起自拍 。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

台日韓射箭男團26日分別拿下2020東京奧運男子射箭團體的前三名，而賽後「大魔王」南韓隊的吳眞爀也主動邀請金銀銅三隊一同自拍，溫馨畫面透過電視轉播至全球，更持續在網路上發酵，讓各國網友紛紛直呼，「這才是真正的奧運精神」。韓媒更大讚，這張「友情自拍」已經感動全世界。

由魏均珩、湯智鈞和鄧宇成組成的中華射箭男團26日拿下東奧男子射箭團體銀牌，睽違17年再度替台灣贏得奧運銀牌，而頒獎典禮後，拿下金牌的南韓代表隊則主動拿出手機，請中華隊與日本隊留步自拍大合照，留下值得紀念的一刻。亞洲射箭聯盟隔日也在臉書分享了這張自拍照，只見照片中9名選手超越輸贏，對著鏡頭露出大大的燦笑，讓粉絲大呼感動。

▲台日韓射箭男團自拍成果照引發熱烈討論。（圖／翻攝亞洲射箭聯盟官方臉書）



除了台媒大篇幅報導，外這張「亞洲射箭男團」自拍照在日韓也引起極大反響。南韓有媒體以斗大的標題「這才是奧運！射箭頒獎台上感動全球的友情自拍」報導此事。日媒也大讚，「亞洲射箭聯盟」超越政治、歷史的隔閡，展現出彌足珍貴的友情，也讓網友大呼，「好感動」、「這才是運動家精神」等。

另一方面，自從2004年雅典奧運後，我國男團一直未能在奧運賽場上再次奪牌，直到今年東京奧運，靠著湯智鈞、魏均珩和鄧宇成齊心協力，終於再次射下銀牌，追平隊史最佳成績。

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