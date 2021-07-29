擴散26國！哥倫比亞變異株B.1.621　和南非病毒有1可怕共通點

記者詹雅婷／綜合報導

新冠新型變種病毒「B.1.621」現已擴散至少26國，包括美國、英國、荷蘭、日本等國。台大公衛博士林庭瑀28日表示，B.1.621在棘蛋白上帶有E484K突變，也就是具有免疫逃脫特性，與源自南非的Beta變異株相同。

新變種病毒B.1.621源自南美洲哥倫比亞，如今已被世界衛生組織列為「須留意變異株」（VOI）。以英國為例，目前已有16起個案，10例發生在倫敦，6例為20多歲年輕人，2人完整接種疫苗，無人病逝，另外6起疑似病例正在接受分析，大多數患者均有海外旅遊史。

▲新冠新型變種病毒「B.1.621」帶有E484K突變及N501Y突變。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

台大公衛博士林庭瑀28日在新冠肺炎防疫科學線上直播時表示，目前B.1.621擴散26國，美國、英國、西班牙等都有相關病例，放眼南美洲，此毒株占染疫人口的10%、全球的2%。此外，B.1.621棘蛋白帶有與Beta病毒株相同的E484K突變，具有免疫逃脫特性，恐怕會在疫苗防護力方面引發擔憂。

▲影片自29分52秒處起，為國際疫情分析。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

除了E484K突變之外，《富比士》、《每日郵報》此前報導，B.1.621變異株也攜帶N501Y突變，也就是Alpha病毒傳染力提升的可能原因。

不過，依據英國公共衛生部先前的說法，現階段沒有證據顯示，哥倫比亞病毒株比Delta病毒更致命，或會降低疫苗防護力。至於「突變擔憂」，各大實驗室正在進行更多檢測，以利更深入了解該毒株。

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