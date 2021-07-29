戴資穎萌照曝！為9旬嬤砸獎金買電梯透天　她喜喊：哇就歡喜欸

▲戴資穎萌照曝光 。（圖／戴爸提供）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

世界球后戴資穎28日在東京奧運小組賽直落二拿下對手，以分組第一的成績成功晉級8強！據了解，戴資穎在高雄左營區購入一棟透天店面，一樓為個人品牌「TTY」，預計不久後即將開幕，而昨天一早比賽時全家人守候在新家的電視前為她集氣，戴爸也透露，新家是戴資穎為了讓阿嬤不必爬樓梯，才砸下獎金買下的。對此，阿嬤也露出喜孜孜的笑容表示，「就歡喜欸！」

戴資穎28日以直落二的成績擊敗對手，成為小組第一並提早晉級8強，而當時戴資穎的家人也都聚集在她高雄新家的電視前為她集氣，結果出爐後，全家人也是激動不已。

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賽後戴爸也為現場媒體展示新家一樓店面的陳設，更不忘秀出戴資穎小時候的萌照，而戴爸透露，新家是戴資穎為了孝順阿嬤而砸下獎金買下的，裡頭還設置電梯，讓行動不便的阿嬤可以不用再爬樓梯。





▲▼戴資穎為了阿嬤砸下獎金買電梯透天厝新家 。（圖／記者吳世龍攝）

對此，戴阿嬤29日受訪時也開心表示，戴資穎很喜歡阿嬤到新家，常常黏著她，拉著她一起到新家住，而對於孫女的孝順，阿嬤也露出滿意笑容，「哇就歡喜欸」。

另外，對於明天戴資穎將碰上泰國強敵，戴爸則表示，戴資穎征戰多場比賽，就平常心，當然也是要全力以赴。