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花40元中10億！她買樂透一注獨得　「彩券塞錢包」數週沒發現

▲泰國緬甸夫妻託雇主買彩券，竟意外中了600萬頭獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲該名女子沒發現自己中獎，把彩券放在錢包裡數周。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

德國一名45歲母親今年6月花費1.2歐元（約新台幣40元）買了樂透彩券，幸運獨得3300萬歐元（約新台幣10億元）獎金。只不過，她並沒有注意到中獎消息，反而把彩券放在錢包裡好幾個禮拜，直到最近才發現。

綜合美聯社等外媒報導，該名45歲婦女與丈夫育有一名女兒，今年6月買了樂透彩券。依據德國彩券公司Lotto Bayern的說法，這名女子手中持有的彩券是6月9日當天中獎的唯一贏家，獨得3300萬歐元（約新台幣10億元）獎金。

然而她並沒有在第一時間發現自己中獎，反而把彩券放在錢包裡好幾個星期。依據彩券公司轉述，婦女稱，「我一想到，不小心把3300萬歐元放在錢包裡帶來帶去好幾週，就覺得頭暈。」

婦女表示，這些獎金對一家三口來說已經足夠，未來不打算再買彩券，計畫用這筆錢過上健康的生活，也要為環境保護付出心力。

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