醫院通報有「黃褐色結晶沈澱」　信東止痛注射劑4.3萬支限期回收

▲"信東" 克痛解注射液30 毫克/毫升。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署發布藥品回收警訊，信東生技股份有限公司生產的「"信東" 克痛解注射液30 毫克/毫升」，遭醫院通報部分藥品有黃褐色結晶沉澱，藥廠為確保用藥安全，主動將該批號進行回收。食藥署科長洪國登表示，須回收產品達4萬3000支，由於去年也發生類似情形，已建議廠商針對包裝進行改善。

"信東" 克痛解注射液30 毫克/毫升 Laston Injection 30 mg/ml（Ketorolac Tromethamine）為上市多年的老藥，主要用於緩解病人中重度急性疼痛，通常使用於手術後，該藥品佔健保用量約2%，此次須回收的批號為2MC1552，約賣出4萬3000支。

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洪國登提到，去年「克痛解注射液」不同批號也遭醫院通報有黃褐色沈澱，廠商也將問題產品全數回收，根據前一次調查結果發現，該產品是在光照後會產生沈澱，食藥署已建議廠商未來改成避光性較好的包裝，或者與醫療院所提醒加強避光保存。

食藥署已要求廠商應於110年8月19日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。