家人以為他搭上死亡班機！　45年後竟「奇蹟復活」團聚

Former UAE resident presumed dead for 45 years set for emotional family reunionhttps://t.co/TfpOmbuyYQ — The National (@TheNationalNews) July 26, 2021

記者張方瑀／綜合報導

印度一名男子45年前和家人道別，準備前往中東工作賺錢，沒想到當時有一架班機失事，家人自此以為他在空難中喪命。沒想到這名男子因故沒搭上飛機，但多年來事業都沒有起色，所以也不敢回家，選擇在外流浪，直到近日才團聚。

根據《鏡報》報導，現年70歲的通加爾（Sajid Thungal）在1976年離開家鄉，準備起身到中東賺錢養家，結果他離家前往孟買後，原本要搭乘的班機竟然失事，全機95人罹難，但通加爾的家人並不曉得他因故沒有上機，所以就認為他在空難中身亡。

Familiares de Sajid Thungal, de 70 anos, acreditavam que o parente havia morrido em um acidente de avião há 45 anos. Para surpresa dos membros da família, o indiano está vivíssimo https://t.co/2f9YM9gfsJ — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) July 26, 2021

事實上，通加爾輾轉跑到阿布達比工作，並決定在事業成功之後才與家人聯繫，但運氣不順的他，始終依靠多份工作才有辦法養活自己，所以直到1982年返回印度孟買後，他都不敢聯繫家人，只能繼續靠著打零工過活，最後精神狀況不穩住進收容所。

沒想到，他幸運地在2019年透過收容所牧師聯繫到家鄉清真寺的工作人員，最後終於在28日和家人團聚，但不幸的是，通加爾的父親早在2012年過世，但高齡95歲母親、妻子都還健在。

他的弟弟坤朱（Mohammed Kunju）說，他曾經懷疑過哥哥沒有搭上那班飛機，還為此到阿布達比找過他，但沒有人知道他，「這是我近50年來第一次見到哥哥，現在他回到家了，我們不會讓他再離開我們的視線。」

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