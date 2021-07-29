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東奧禁外出心癢癢　交友軟體夯！選手村內忙「人與人連結」

▲▼ 東京奧運,東奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧禁止相關人員外出，且要求保持2公尺社交距離。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

東奧為防止疫情擴散，積極推動各項防疫措施並禁止相關人員外出，不過這也讓一向愛好交友的部分外國選手寂寞難耐。當地廣告代理商就透露，在交友軟體已經可以找到多名奧運選手的帳號，而他們的參賽項目從游泳到羽毛應有盡有，而且因為是運動選手，絲毫不吝於在軟體上分享性感的肌肉照，提高配對度。而這也讓人擔心，交友軟體的盛行難以防範選手村內部的「人與人連結」，形成另一種防疫破口。

根據日媒《女性自身》報導，東奧為了防止新冠疫情在內部擴散，因此嚴格要求相關人員在選手村與比賽會場要佩戴口罩並保持社交距離，同時禁止外出，而這也讓許多無法出閘尋歡的選手心癢難耐，紛紛註冊交友軟體，希望能在選手村內「認識新朋友」。

▲▼交友軟體聊出真愛5招。（圖／Unsplash）

▲儘管組委會禁止選手外出，但也難防選手村內的人與人連結。（示意圖／Unsplash）

據悉，註冊交友軟體的東奧選手不論男女，從柔道、游泳、輕艇到羽毛球選手，參賽項目十分廣泛。儘管一開始也曾懷疑是否是選手的個人名義遭到盜用，不過仔細觀察帳號的照片與連結等，幾乎真的都是選手本人。從照片中也可以看到，選手們都不吝於分享自己的好身材，以吸引人氣。

對於交友軟體在選手村內盛行，有選手就坦言，「在選手村使用交友軟體很棒，因為都是運動選手，所以大家都很有個人魅力。」

事實上，東奧選手村內為了防疫，禁止選手們握手與擁抱，更要求相互保持2公尺以上的社交距離，不過隨著選手們透過交友軟體認識新朋友，恐怕也難以防堵夜晚的「人與人連結」。

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