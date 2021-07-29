中國體操選手痛失金牌！日媒揭他「1動作太失禮」　遭裁判大扣分

記者張寧倢／編譯
東京奧運28日舉行男子體操全能決賽，中國大陸選手肖若騰原本處於領先優勢，日本19歲選手橋本大輝卻在最後的關鍵時刻上演逆轉秀，以88.465的總分奪得金牌，賽後2小時內橋本的IG被中國網友灌爆。日媒報導指出，肖若騰從下槓落地時未向裁判致意，一下子就被扣了0.3分。
▲19歲新秀橋本大輝成為日本史上最年輕的個人全能金牌得主，被媒體譽為奧運個人全能二連霸的體操好手内村航平的接班人。（圖／達志影像／美聯社）
根據日媒THE PAGE報導，今年才就讀大一的橋本大輝開賽就接連以地板、鞍馬等項目搶分，取得第一名的領先優勢，不料在第3項吊環項目中僅得到13.533分，教練團還對裁判給分提出疑問被駁回，因此遭到肖若騰反超，與另一位中國選手孫煒並列第二，但接下來橋本接連在跳馬與雙槓急起直追，最後的單槓更是飆出15分以上的高分。
▲肖若騰東奧男子體操全能被裁判扣除0.3分「亮相分」，最終以0.4分之差敗給日本橋本大輝。（圖／路透）
日本體大體操部教練、1992巴塞隆納奧運團體全能銅牌得主畠田好章表示，暫居第一的肖若騰最後在單槓項目犯下了「不為人知的失誤」，導致他被裁判團大扣分，可能也帶動了橋本奪冠的意志，「肖若騰的過分興奮，落地後未能向裁判致意，看紀錄的話，可以發現他因此被扣了0.3分，橋本選手在這樣的情況下，或許反而能提高動力，在巨大的壓力下，心裡多少有了一些餘裕。」
▲東奧男子體操個人全能金牌得主橋本大輝、銀牌中國選手肖若騰、銅牌俄羅斯奧會代表隊納戈爾內（Никита Нагорный）。（圖／達志影像／美聯社）
畠田好章指出，體操規則中，在開始執行動作和結束後都必須向裁判致意，否則將會被扣0.3分，特別是國際賽事上經常看到因此被扣分而錯失獎牌的例子，再嚴格一點，可能在打招呼之前先握緊雙拳都可能會被扣分。最終，橋本以總分88.465的大逆轉奪得金牌，而肖若騰則以88.065分獲得銀牌，但從相差0.4分的最終結果來看，即使肖若騰未被扣分，橋本也同樣能獲得金牌。
▲橋本大輝首次參加奧運就奪冠，日本連續三屆帶走男子體操個人全能的奧運金牌。（圖／路透）
賽後，中國網友紛紛到橋本大輝的IG帳號留言，「日本國辱」、「花錢買了金牌」等惡毒批評。對此，日本奧運體操隊教練水鳥壽思也在推特發文表示，「把對評分不滿的矛頭指向選手與教練是非常令人難過的事，我們就只有等待好的分數出現而已，如果主辦國得分較有利，日本在團體決賽就不會以0.103分的差距落敗，我認為公平評分是體操的價值所在。」
採点に対する不満の矛先を選手や指導者に向けるのはとても悲しいことですね。— Hisashi Mizutori 水鳥寿思 (@HisashiMizutori) July 29, 2021
私たちは良い演技を目指し採点を待つだけ。
もしも開催国に有利な採点ができるとすれば、日本は団体決勝で0.103の差で負けることはないはず。
公平な採点は体操の価値そのものだと思います。#Tokyo2020 #体操
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