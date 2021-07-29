中國體操選手痛失金牌！日媒揭他「1動作太失禮」　遭裁判大扣分

記者張寧倢／編譯

東京奧運28日舉行男子體操全能決賽，中國大陸選手肖若騰原本處於領先優勢，日本19歲選手橋本大輝卻在最後的關鍵時刻上演逆轉秀，以88.465的總分奪得金牌，賽後2小時內橋本的IG被中國網友灌爆。日媒報導指出，肖若騰從下槓落地時未向裁判致意，一下子就被扣了0.3分。

▲19歲新秀橋本大輝成為日本史上最年輕的個人全能金牌得主，被媒體譽為奧運個人全能二連霸的體操好手内村航平的接班人。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒THE PAGE報導，今年才就讀大一的橋本大輝開賽就接連以地板、鞍馬等項目搶分，取得第一名的領先優勢，不料在第3項吊環項目中僅得到13.533分，教練團還對裁判給分提出疑問被駁回，因此遭到肖若騰反超，與另一位中國選手孫煒並列第二，但接下來橋本接連在跳馬與雙槓急起直追，最後的單槓更是飆出15分以上的高分。

▲肖若騰東奧男子體操全能被裁判扣除0.3分「亮相分」，最終以0.4分之差敗給日本橋本大輝。（圖／路透）

日本體大體操部教練、1992巴塞隆納奧運團體全能銅牌得主畠田好章表示，暫居第一的肖若騰最後在單槓項目犯下了「不為人知的失誤」，導致他被裁判團大扣分，可能也帶動了橋本奪冠的意志，「肖若騰的過分興奮，落地後未能向裁判致意，看紀錄的話，可以發現他因此被扣了0.3分，橋本選手在這樣的情況下，或許反而能提高動力，在巨大的壓力下，心裡多少有了一些餘裕。」

▲東奧男子體操個人全能金牌得主橋本大輝、銀牌中國選手肖若騰、銅牌俄羅斯奧會代表隊納戈爾內（Никита Нагорный）。（圖／達志影像／美聯社）

畠田好章指出，體操規則中，在開始執行動作和結束後都必須向裁判致意，否則將會被扣0.3分，特別是國際賽事上經常看到因此被扣分而錯失獎牌的例子，再嚴格一點，可能在打招呼之前先握緊雙拳都可能會被扣分。最終，橋本以總分88.465的大逆轉奪得金牌，而肖若騰則以88.065分獲得銀牌，但從相差0.4分的最終結果來看，即使肖若騰未被扣分，橋本也同樣能獲得金牌。

▲橋本大輝首次參加奧運就奪冠，日本連續三屆帶走男子體操個人全能的奧運金牌。（圖／路透）

賽後，中國網友紛紛到橋本大輝的IG帳號留言，「日本國辱」、「花錢買了金牌」等惡毒批評。對此，日本奧運體操隊教練水鳥壽思也在推特發文表示，「把對評分不滿的矛頭指向選手與教練是非常令人難過的事，我們就只有等待好的分數出現而已，如果主辦國得分較有利，日本在團體決賽就不會以0.103分的差距落敗，我認為公平評分是體操的價值所在。」

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