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美媒再揭中國增建核導彈發射井！總計破200座　史上「最大規模」

大陸舉行93閱兵，東風5B分導式多彈洲際戰略核導彈亮相。

▲中國大陸的東風5B分導式多彈洲際戰略核導彈在閱兵式中亮相。

記者張寧倢／編譯

美國科學家聯合會（FAS）公布一份最新報告，中國新疆省的衛星雲圖顯示，當地正在建造核導彈發射井，至多可容納110座，而《華盛頓郵報》本月稍早爆料在甘肅省發現疑似120座建造中的發射井，研究人員表示，中國可能在擴大核武庫。不過，大陸軍事專家與官媒表示，衛星照中的是正在興建的風力發電場。

根據美國CNN、《紐約時報》報導，FAS根據行星實驗室（Planet Labs）傳回的衛星雲圖報告稱，在新疆東部、距離北京約1930公里遠的荒蕪沙漠中，中國政府正在挖掘這片新區域，似乎是110座正在建造的核導彈發射井，加上先前在甘肅發現疑似120座的發射井，總數恐達到230座，揭示了中國核武庫有史以來「最大規模的擴張」。

澳洲坎培拉研究機構「中國政策中心」（China Policy Center）主任倪凌超（Adam Ni）說，這簡直是「相當令人信服的證據」，表明中國有意大幅擴張核武庫，且速度比許多分析人士預測得還要快。斯德哥爾摩國際和平研究所估計，中國2006年時約有145枚核彈頭，近年來則增加至大約350枚，但與美國的5550枚和俄羅斯的6255枚相比，仍只是一小部分。五角大廈預測，中國核軍備未來10年至少會增加一倍。

▲▼東風-31甲改核導彈是中共研發的第二代固體洲際戰略核導彈，打擊精準度高。（圖／CFP）

▲東風-31甲改核導彈是中國研發的第二代固體洲際戰略核導彈，打擊精準度高。（圖／CFP）

美國戰略司令部推文表示擔憂，這是2個月內公眾第2次發現關於世界面臨的日益增加的威脅。美國國務院發言人則向CNN表示，儘管中國使人混淆，但這種快速建設已經變得更加難以隱藏，並凸顯出中國正在偏離數十年來，以「最低威懾」為基礎的核戰略。

《紐約時報》分析稱，中國改變核武戰略的原因可能有3種情況，第一個是中國認為自己是一個全方位的超級大國，因此希望擁有能與其稱號相符的武器庫；第二種可能性是，中國忌憚美國、印度與俄羅斯想增加威懾力量；最後一種則是中國擔心其為數不多的陸基導彈容易受到攻擊，透過新的230座發射井能將導彈這之間到處移動，玩起藏豆騙局，讓美國猜到底在哪裡。

對此，大陸官媒《參考消息》日發文闢謠稱，當地正在建造「甘肅玉門風力發電場」，從衛星空照圖中不難看出，「發射井」分布很密集，顯然不合常理，洲際彈道導彈的發射場地佔地甚廣，因為導彈必須廣泛分布，才能避免被敵方攻擊破壞，「這個道理，難道中國會不知道？」

大陸軍事專家宋忠平強調，用地下發射井的方式發射導彈是冷戰時期的做法，如今已經落後，現在採用的是機動發射，最關鍵的是要確保抗毀傷能力，「美國和俄羅斯都有在冷戰時期遺留的大量發射井，現在還可以繼續利用，而中國之前沒有那麼多的發射井，現在也不大可能選擇這種最笨拙的方法。」

►衛星照曝中國建百座「洲際飛彈發射井」　專家：核武能力大幅擴張
►美媒爆中國建百座核武發射井　照片放大一看「糗了」...是風電場
►印軍成功試射烈火-P彈道核導彈　解放軍傳邊境部署S-400導彈營

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