BNT接種半年後「效力減為84％」　輝瑞CEO：補打第3劑可抗Delta！

▲輝瑞公司方面表示，疫苗效力將在注射第2劑的半年之後，下降至84％。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國輝瑞（Pfizer）藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）於28日表示，在注射第2劑輝瑞/BNT疫苗的6個月後，疫苗效力將逐漸降至84％，預防重症的能力也會從100％下降至大約80％到90％。目前，輝瑞計畫在8月中之前，向美國食藥管理局（FDA）提交有關第3劑疫苗的研究數據，預計可對抗Delta變種病毒。

根據美國CNBC報導，輝瑞執行長博爾拉受訪表示，一項公司出資的新研究顯示，在接種第2劑輝瑞/BNT疫苗的1周到2個月之間，疫苗有效性最強，約可達到96.2％，但隨著時間推移至4到6個月後，疫苗的有效性將逐漸減至大約84％。

博爾拉提出另一項來自以色列的研究數據稱，疫苗提供的免疫力也會隨著時間減弱，接種完6個月後，預防住院或重症的效果將從100％降低至80％的中後半段，或90％出頭。

博爾拉補充，「好消息是，我們非常、非常有信心，第3劑的增強劑能將免疫反應水準拉高到足以對抗Delta變異株。」他同時透露，輝瑞規劃在8月中旬以前向FDA提交有關第3劑疫苗的研究數據。據報導，7月早些時候，輝瑞公司宣布研發第3劑新冠疫苗時，美國FDA與CDC曾聯合發表聲明表示反對，「已經完整接種疫苗的美國人，目前不需要再補打增強劑。」

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