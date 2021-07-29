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從三星到Nike！選手開箱數千美元「贊助品」　網羨慕：沒得獎也ok

▲▼選手開箱數千美元贊助品。（圖／翻攝自TikTok）

▲選手開箱價值數千美元贊助品。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

東京奧運賽事進行至第7天，美國代表隊已經拿下31面獎牌，高居世界第一，許多選手也在社群開箱免費贊助品，內容包含運動服裝、運動鞋、甚至還有新款手機和無線耳機，價值達數千美元。

美國奧委會今年共派出613名選手參加奧運，是歷年來規模最龐大的一次，而奧運也是讓許多運動用品廠商大打廣告的好機會，除了搶下廣告贊助資格外，免費提供選手贊助品也是讓商品曝光的好途徑，選手也紛紛在TikTok上紛紛開箱自己收到價值數千美元的贊助品。

@katienageotte

Reply to @srynotliv I think I’m set on red, white, and blue clothes for the rest of my life ##olympics ##tokyo2020 ##teamusa ##gear ##haul ##clothes

♬ Wrestling entrance theme image - Masaru Nakajima

來自俄亥俄州的撐竿跳選手娜潔歐特（Katie Nageotte）就拿到一系列名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）最新品牌SKIMS的運動內衣、睡袍，上面也都印上了奧運五環和美國隊的標誌，另外還有歐克利（Oakley）的太陽眼鏡、Nike的全套運動服裝和運動鞋。

這些贊助商品很多都能在網路上買到，但還是有些是選手獨享的限定商品，首次參加奧運的娜潔歐特說，如果她知道選手能拿到這麼多贊助品，「我在2016年的里約奧運選拔時會更努力。」除此之外她還拿到Ralph Lauren的整套運動用品，就連三星（Samsung）都提供了一台新的奧運版Galaxy s20手機和無線藍芽耳機。

@codymelphy

Reply to @taylonnieder they take care of us very well! Thanks @olympics @teamusa @usarugby ##tokyo2020

♬ Beggin' - Måneskin

美式足球選手梅爾菲（Cody Melphy）則說，他現在正在煩惱該如何把這些東西帶回家，據了解選手可能必須自行負擔運送贊助品的費用，「我還另外準備了兩個大行李箱來裝這些東西。」許多網友也留言表示，「這完全不用準備個人行李了吧」、「難怪有人就算沒得牌也很開心」、「這比我整個衣櫃的衣服還多」、「聽說澳洲代表隊的贊助品更棒」。

目前美國代表隊以12金、11銀、9銅，共32面獎牌暫居世界第一，其次為中國12金、6銀、9銅，以及俄羅斯7金、11銀、6銅。我國代表隊則以1金、2銀、3銅排序第14。

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