「首都圈3縣+大阪」東奧開幕後確診飆升！日擬發布緊急事態

▲除了目前已經進入緊急事態宣言的東京外，日本政府擬針對首都圈其餘3縣與大阪宣布緊急事態宣言。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府28日晚間商討，擬將目前處於「蔓延防止重點措施」的首都圈3縣與大阪府升級至緊急事態宣言，最快30日就可拍板定案。加上已經第四度進入緊急事態宣言的東京，首都圈1都3縣與大阪將全面提高防疫警戒。首都圈28日新增確診再度打破最高紀錄，疫情陷入失控。

日本首都圈疫情持續擴大，東京28日新增3177例確診，是疫情爆發以來的最高數字，更首度突破3000大關，而神奈川也首度超過1000例，有1051例確診。不僅如此，埼玉、千葉的單日新增確診也分別創下新高，大阪則是連續2天確診數超過700人。

根據《朝日新聞》引述多名政府相關人士報導，受到Delta病毒以首都圈為中心迅速蔓延影響，首相菅義偉28日晚間召集厚生勞動大臣田村憲久等人在首相官邸商討防疫對策。事實上，日本當局雖然積極推動高齡者疫苗接種，希望能減少重症患者，但是先前4連休後的新增確診案例卻突然暴增，遠遠超過原先預想的數字，讓政府也不得不重新思考新的防疫對策。

為此，日本政府30日將決定把埼玉、千葉、神奈川等首都圈3縣與大阪升級至緊急事態宣言，預計在當天晚間的對策本部會議中正式拍板。

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