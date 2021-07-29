南北韓重啟磋商！消息：文在寅金正恩擬舉行峰會　恢復聯絡辦公室

▲北韓去年6月16日炸毀開城工業區內的南北韓聯合辦事處，兩國外交進展一度倒退。（圖／路透）

文／中央社首爾28日綜合外電報導

3名南韓政府消息人士表示，南、北韓正在就重開平壤去年炸毀、位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，以及舉行峰會恢復雙邊關係等議題進行談判。

路透社報導，由於此事具外交敏感性，要求匿名的消息人士表示，南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩4月起進行數次信函來往溝通，探討該如何改善緊張關係。

這些討論表明，兩韓過去一年惡化的關係已有所改善。2018年兩韓曾舉行3次高峰會，承諾為實現和平與和解努力。

兩韓會談可能也有助於重啟陷入僵局的北韓與美國談判。這項談判旨在讓北韓放棄核子及彈道飛彈計畫，並以解除制裁作為交換。

兩名消息人士表示，雙方正在討論在板門店停戰村重建兩韓聯絡辦公室。

消息人士表示，他們也正在尋求舉行文在寅和金正恩兩位領導人的峰會，但由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，尚未提出時間框架或其他細節。

北韓沒有通報任何確診病例，但實施多項嚴格措施，包括關閉邊界，將疫情視為關乎國家生存的問題。

一名消息人士表示：「會談仍在進行中，COVID-19 應該是最大的影響因素。面對面會談是最好的，但希望情況會變更好。」

南韓總統府青瓦台辦公室不予置評。發言人朴洙賢（Park Soo-hyun）昨天曾說，將討論恢復兩韓聯絡辦公室的議題，目前為止雙方領導人尚未提出任何關於峰會的計畫。

一名消息人士表示，舉行線上峰會可能是一個選項，這取決於北韓是否會因為疫情而不願舉行面對面會談。