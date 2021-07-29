　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

接種AZ疫苗「血栓機率」揭曉！　總公司研究：第二劑無額外風險

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ表示接種該藥廠第二劑COVID-19疫苗後，血栓風險與未接種時一樣低。（圖／路透）

文／中央社倫敦28日綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）今天表示，研究顯示，施打旗下COVID-19疫苗第一劑後，會有出現罕見血栓併血小板低下症候群的額外小風險，但施打第2劑後毫無這種額外風險。

路透社報導，這項由阿斯特捷利康領導並出資的研究，發表在「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊。AZ表示，施打他們的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第一劑後，出現血栓併血小板低下症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome，TTS）的估計機率是每百萬人有8.1例。

阿斯特捷利康並指出，施打第2劑AZ疫苗後，出現TTS的機率是每百萬接種人口有2.3例，和未接種疫苗人口出現這類症狀的機率相當。AZ疫苗是與英國牛津大學（Oxford University）共同研發，品牌名稱是Vaxzevria。

AZ疫苗因注射後出現極少數嚴重副作用病例，包括TTS，導致若干國家限制使用或一度停用這種疫苗，並引發監管單位對相關問題展開調查，要求附上警語。

歐洲聯盟（EU）藥品監管當局持續調查3月以來的TTS病例，發現可能與AZ疫苗及美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）的單劑COVID-19疫苗有關聯。不過，歐盟當局最後仍認為，整體而言接種這2支疫苗的利大於弊。

阿斯特捷利康表示，今天公布的研究結果，是依據他們的全球安全資料庫資訊，計算截至4月30日的通報病例，且在接種第一或第2劑疫苗後14天內發病。

ET快訊
戴資穎8強賽對手出爐！　好友兼死敵正面對決拼4強
郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上　連家人都照顧
跳水金牌選手身上出現Hello Kitty！網瘋傳：一看見就
接種AZ疫苗「血栓機率」揭曉！　總公司研究：第二劑無額外風險
戴資穎有多強？對手「一句話」吐心酸　陸網也跪了：小戴好樣的
失去了妻女…他默默從華江橋跳下去　消防員開艇搜救遭大雨逼退
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽抱8月大女嬰「突飛進理髮廳」！慘卡車輪下　壯漢合力抬車救人

南北韓重啟磋商！消息：文在寅金正恩擬舉行峰會　恢復聯絡辦公室

接種AZ疫苗「血栓機率」揭曉！　總公司研究：第二劑無額外風險

世界遺產+5「4項在歐洲」　義大利波隆那拱廊、英國板岩景觀列冊

美國務卿布林肯會晤譚德塞：支持WHO第二階段疫情溯源調查

美國參議員呼籲　禁用紓困金採購華為及中興設備

最新全球防疫排名出爐！挪威拿第一　台灣排名曝光

共軍攻台須先奪港口　早已掌握台灣港口內部資產

20cm鮮紅大蜈蚣驚呆百萬人！　屋主差點放火燒房子

帶小三打疫苗遇到老婆　3女鬥1男影片瘋傳！衛生局回應了

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

戴資穎3戰全勝「成功晉級8強」　阿嬤笑喊：表現很好、100分！

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

媽抱8月大女嬰「突飛進理髮廳」！慘卡車輪下　壯漢合力抬車救人

南北韓重啟磋商！消息：文在寅金正恩擬舉行峰會　恢復聯絡辦公室

接種AZ疫苗「血栓機率」揭曉！　總公司研究：第二劑無額外風險

世界遺產+5「4項在歐洲」　義大利波隆那拱廊、英國板岩景觀列冊

美國務卿布林肯會晤譚德塞：支持WHO第二階段疫情溯源調查

美國參議員呼籲　禁用紓困金採購華為及中興設備

最新全球防疫排名出爐！挪威拿第一　台灣排名曝光

共軍攻台須先奪港口　早已掌握台灣港口內部資產

20cm鮮紅大蜈蚣驚呆百萬人！　屋主差點放火燒房子

帶小三打疫苗遇到老婆　3女鬥1男影片瘋傳！衛生局回應了

網傳「喝低脂牛奶」易得帕金森氏症　營養師解答！做到1件事免恐慌

粉絲敲碗「慧眼贊助商」特價慶郭婞淳奪金　UA回應吐4字伏筆

跟著做超簡單！夏季必學3款「美容果汁」，膚色亮起來

愛上好山好水！外地人也搶進　台東房價4年漲25%

戴資穎8強賽確定對上泰國依瑟儂　好友兼死敵正面對決拼4強

中國水球隊被日本「壓身」　陸網友火大！發現美女隊長照騙更氣

國產署自有辦公廳舍原址改建案2次招標　不受3家廠商限制

奧運舉重失敗「當場跳起舞」！　32歲選手大笑嗨扭…背後卻藏悲傷故事

教練熊抱郭婞淳反被罵！　許常德轟「未審先判」：正義變成魔人

游錫堃當面感謝美日捐贈台灣疫苗　「就像及時雨化解了燃眉之急」

比利、凱莉爆戀情！親密互動全被拍　節目玩親親…「超暖心訊息」擦出火花

國際熱門新聞

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

AZ藥廠揭曉　接種後「血栓機率」

帶小三打疫苗遇到老婆　3女鬥1男影片瘋傳

20cm大蜈蚣驚呆百萬人！屋主差點放火燒房子

水谷隼贏球遭小粉紅狂罵　他推特發文回應了

俄羅斯官媒獎牌榜秀「青天白日滿地紅」旗

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

美參院外委會法案　助台重返WHO

俄泳將摘金　想戴貓貓口罩領獎遭拒

安倍有意訪台　李登輝墓前致意

共軍攻台須先奪港口　研究揭：早已在進行

柔道女將賽前被教練「猛甩2巴掌」

Fed宣布利率不變　美股道瓊下跌127點

更多熱門

相關新聞

世界遺產名單+5　4項美景在歐洲

世界遺產名單+5　4項美景在歐洲

聯合國教科文組織（UNESCO）近日進行第44屆世界遺產委員會會議，28日新增5個重要遺跡，包括義大利波隆那拱廊，俄羅斯「奧涅加湖和白海的岩畫」等共4個文化遺產及1個自然遺產。此前會議已經新增25項重要遺跡和遺址。

國衛院擬取得mRNA技術　攜手4台廠搶百億疫苗財

國衛院擬取得mRNA技術　攜手4台廠搶百億疫苗財

想打高端衝到55萬人！　4疫苗優缺點一次看

想打高端衝到55萬人！　4疫苗優缺點一次看

里長廣播：快來打AZ　千人冒雨排疫苗

里長廣播：快來打AZ　千人冒雨排疫苗

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早到貨、設代表處

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早到貨、設代表處

關鍵字：

英國阿斯特捷利康AstraZenecaAZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

「大量降雨沒完沒了」防致災　最劇3天時間曝

李智凱手肘流血　鞍馬準備拿出壓箱寶

「霸氣台主」肉球打飛娃娃爪！

采子生日又被罵爆　前老闆緊握邱鋒澤手...宣布「重大決定」！

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面