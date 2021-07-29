共軍攻台須先奪港口　早已掌握台灣港口內部資產

▲台灣主要港口戰時會成為優先奪取目標之一。（圖／港務公司提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

《富比士》27日引述美國智庫分析師伊斯頓（Ian Easton）的研究，指出中共攻台不僅需要超大規模動員軍力，還須優先奪得台灣港口，才有機會拿下台灣。該報隔日進一步指出，事實上，中方已經從台灣港口內部掌握關鍵資產，有助於在戰時「裡應外合」。

研究報告出自美國智庫「2049計劃室」研究員易思安（Ian Easton），他指出中共海軍當前的兩棲突擊艦，尚不能夠將對台作戰時所需動員的龐大人員運送渡海，而且就算真的如研究指出的動員「超大規模」的200萬軍力和數千艘船隻進犯，台灣14處可作為登陸戰地點的沙灘也因空間不夠大，而無法讓共軍迅速登陸。

前一日的報導中指出港口是共軍攻台的第一關鍵，10個台灣的港口中最少只要拿下一個，台中港則是最優先選項，一旦奪下，數以千計化作軍用的商船就可在此運輸人員物資登陸。不過在台灣若有嚴密佈防的前提下，共軍想要奪港，勢必會花上一番功夫，報導指出這點中共也知道，而且早已經在利用港口內的設施布局。

研究表示近年來透過企業收購，中共的忠實擁護者已經主掌台灣最重要的幾個港口中的關鍵設施，戰事開打後他們便可以將關鍵情資輸往中共，從而減輕共軍攻台時的風險，「過去超過20年的時間裡，中共已在台灣多個主要港口設立代表處，投資台灣港口建造計劃，並且可以直接進入部分港口的基礎設施。」

易思安以高雄高明貨櫃碼頭為例，中國國企「中國遠洋運輸集團」（COSCO）在2018年7月買下該碼頭的主要股份，並透過港商承租高雄港。高明碼頭配備的自動化「智慧型」起重機，也是由「上海振華重工」製造，該企業是中國國企「中國交通建設集團」旗下公司，且與解放軍關係緊密；「中國交通建設集團」是美國國防部去年列入黑名單的其中之一。不只在高雄，易思安更指出，台北的港口同樣配備了這些自動會智慧型起重機。

易思安指出，分布在台灣南北主要港口的智慧型起重機，是「感應與通訊的節點」，振華重高在高雄、台北和其他地方的港口利用自動化指揮和控制系統，透過部署在港口周圍的監控攝像頭提供集中式網絡，並進一步利用卡車及集裝箱位置追蹤系統，將無線射頻識別技術配對每一輛卡車的底盤，建立完整的碼頭資料。

「當然，中國的公司從來都不是真正獨立的」，易思安指出中共利用民間戰線進行軍事行動，以及收集具有戰略價值的情報行為早已歷史悠久，並認為黨凌駕於法律之上，法律只是為其所用的工具。去年通過的《國家情報法》便是一例，只要國家需要，民間企業必須分享並支援軍事情報。

文末易思安指出，台灣此時並非已無力扭轉潛在入侵者「軟滲透」，事實上可以做得還有很多，為了保護自己，「台灣領導人可以關閉中共掌控的代表處，可以移除並替換與共軍有關係的關鍵港口基礎設施。」不過他也懷疑，「台北政府是否會採取這些措施，是個公開的問題。」