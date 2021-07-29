　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國參議院外委會通過法案　要求國務卿「協助台灣重返WHO」

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓專電

美國參議院外委會今天通過法案，要求國務卿協助台灣重獲世衛觀察員身分。外委會主席梅南德茲表示，中國阻擋台灣參與世衛的作為狹隘，也恐危及國際社會，美國應拿出更多作為。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續肆虐全球，參議院外委會今天召開會議，審理由委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）3月17日領銜提出、要求美國國務卿制定策略，協助台灣重獲世界衛生大會（WHA）觀察員身分的法案。

梅南德茲在會中批評，中國阻擋台灣獲得WHA觀察員身分的作為不只狹隘，也會危及國際社會，尤其在全球努力擺脫疫情之際。他說：「這部法案清楚表達，美國必須拿出更多作為支持台灣國際參與，尤其在世界衛生組織（WHO）。」

根據草案內容，美國國務卿在台灣未取得觀察員身分的每屆WHA後，須說明美國在協助台灣計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元）經費。去年在成功抑制COVID-19境內傳播後，也大方捐出數百萬件個人防護裝備與檢測試劑給需要的國家。

法案表示，台灣自1997年開始爭取加入世衛，2009 年起在美國與世界衛生組織理念相近會員國支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與WHA。之後由於中共反對，台灣自2017年以來已連續多年未獲邀。

法案強調：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」

參議院外委會最後以口頭表決方式，無異議通過法案，接下來將送交參議院全院審理。眾議院外委會已在3月25日通過內容幾乎完全相同的眾院版法案。

待其中一部法案獲得參眾兩院通過，就能送出國會，送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞美尼亞與亞塞拜然衝突再起　至少3軍人陣亡…雙方互控挑釁

俄羅斯官媒挺台灣？　獎牌榜秀「青天白日滿地紅」旗

美國參議院外委會通過法案　要求國務卿「協助台灣重返WHO」

日本21歲體操妹超甜！「火辣緊身衣」看呆全場　網噴鼻血：戀愛了

拜登提名新駐歐盟大使　美歐如何應對中國威權受矚

水谷隼贏球遭小粉紅狂罵「去死、nmsl」　他正面回應了

老父親確診新冠肺炎　竟被女兒載到寺廟…拖下車丟包遺棄

「世上沒有領袖如此重視日本」…安倍有意訪台　到李登輝墓前致意

俄泳將摘金創25年紀錄　想戴「貓貓口罩」領獎被打槍：想哭

超黑心餐廳！噁大叔拿「洗腳菜瓜布」擦蘿蔔　韓網驚：以為在中國

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

戴資穎3戰全勝「成功晉級8強」　阿嬤笑喊：表現很好、100分！

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

郭婞淳其實很嬌小！站170cm女主播旁差一截　靠彈琴紓壓…《刻我》失誤了吐口氣再挑戰

左轉沒打燈...上國道還搶快硬切 最終成功插隊！後方駕駛笑檢舉

亞美尼亞與亞塞拜然衝突再起　至少3軍人陣亡…雙方互控挑釁

俄羅斯官媒挺台灣？　獎牌榜秀「青天白日滿地紅」旗

美國參議院外委會通過法案　要求國務卿「協助台灣重返WHO」

日本21歲體操妹超甜！「火辣緊身衣」看呆全場　網噴鼻血：戀愛了

拜登提名新駐歐盟大使　美歐如何應對中國威權受矚

水谷隼贏球遭小粉紅狂罵「去死、nmsl」　他正面回應了

老父親確診新冠肺炎　竟被女兒載到寺廟…拖下車丟包遺棄

「世上沒有領袖如此重視日本」…安倍有意訪台　到李登輝墓前致意

俄泳將摘金創25年紀錄　想戴「貓貓口罩」領獎被打槍：想哭

超黑心餐廳！噁大叔拿「洗腳菜瓜布」擦蘿蔔　韓網驚：以為在中國

亞美尼亞與亞塞拜然衝突再起　至少3軍人陣亡…雙方互控挑釁

普發現金有啥缺點　網友點出「2大致命關鍵」：達不到振興效果

里長廣播：快來打AZ！三重醫院塞爆　千人冒雨「排隊打疫苗」

新北OL「睡美人體質」遭性侵！恐怖男友塞後面　流出露臉片毀掉她

俄羅斯官媒挺台灣？　獎牌榜秀「青天白日滿地紅」旗

江亮緯連2次離譜守備　統一洋教練氣到踹倒椅子

太極虎殞落！奧運跆拳道「南韓0金牌」　韓媒崩潰了：盟主的恥辱

美國參議院外委會通過法案　要求國務卿「協助台灣重返WHO」

KS運彩分析／東奧男籃日本VS斯洛維尼亞　推大分過盤

王威晨百盜達成感謝媽媽是田徑隊　下一目標朝千安邁進

哈士奇搭車打瞌睡搖擺也晃不醒 像極通勤族網笑：以為看見自己

國際熱門新聞

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

水谷隼贏球遭小粉紅狂罵　他推特發文回應了

老父確診新冠　女兒載到寺廟遺棄

俄泳將摘金　想戴貓貓口罩領獎遭拒

安倍有意訪台　李登輝墓前致意

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

桌球女單17歲小將　打敗58歲阿嬤

柔道女將賽前被教練「猛甩2巴掌」

路透：戴資穎告訴大家為何她世界第1

26歲女產「9胞胎」現況曝！2個多月燒近4000萬

台灣感謝日本！東京、大阪車站刊大型廣告

拜登提名新駐歐大使　美歐合作受矚

美參院外委會法案　助台重返WHO

網紅卸妝變大媽　驚悚片嚇壞3千萬人

更多熱門

相關新聞

美媒報導：中國軍事威脅令美軍「自殺率攀升」

美媒報導：中國軍事威脅令美軍「自殺率攀升」

美國國防部數據顯示，過去3年，美軍現役軍人的自殺率一直在上升，從2018年的326人，增加到2020年385人，2021年光是第一季度，就有76人自殺，相比2020年第一季的90人有所下降，但在人員最多的美國陸軍，自殺死亡人數在同一時期卻有所增加。

「疫情是假的」　男戴呼吸器後悔身亡

「疫情是假的」　男戴呼吸器後悔身亡

不會開御飯糰　加國女記者爆紅

不會開御飯糰　加國女記者爆紅

美17歲游泳小將摘金　竟是音樂家

美17歲游泳小將摘金　竟是音樂家

他搭「神奇泡泡」...計畫從佛州飄向紐約！

他搭「神奇泡泡」...計畫從佛州飄向紐約！

關鍵字：

WHO觀察員北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

李智凱手肘流血　鞍馬準備拿出壓箱寶

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

采子生日又被罵爆　前老闆緊握邱鋒澤手...宣布「重大決定」！

部落客看奧運吐心聲家人瞬間安靜

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

男友逼素顏下樓拿外送！年輕妹推一把摔爛PS5

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

五熊從《型男大主廚》畢業！開工第1集就歡送

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面