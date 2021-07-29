俄羅斯官媒挺台灣？　獎牌榜秀「青天白日滿地紅」旗

▲俄羅斯官媒《俄新社》在獎牌榜上，使用國旗來標示台灣。（圖／翻攝自《俄新社》）



記者林彥臣／綜合報導

世界各國主流媒體幫台灣「正名」成為新趨勢，自主辦國日本的轉播單位NHK在開幕典禮中公開以「這是台灣」來稱呼我國代表團之後，越來越多國家在獎牌榜或轉播時，幫台灣正名，就連俄羅斯官媒也在獎牌榜上，秀出青天白日滿地紅旗。

俄羅斯官媒《俄新社》（РИА Новости、RIA Novosti）在獎牌榜上，將暫居第17名的台灣，標註青天白日滿地紅旗，只不過名稱的部分，還是使用「中華台北」（ Китайский Тайбэй ）。

目前已知幫台灣正名的媒體包括，日本NHK、南韓 MBC、《紐約時報》，加拿大體育頻道TSN與俄羅斯官媒《俄新社》雖然都還是以中華台北稱呼，但是都以國旗取代會旗也算是幫台灣「半正名」。

▲日本NHK是第一個幫台灣正名的媒體。（圖／左，體育署／右，翻攝自推特）



對於台灣奧運名稱的改變歷程，德國媒體The Voice of Germany引述《奧林匹克之夢》一書的分析指出，台灣成功留在奧運組織內，與冷戰國際政治有著很大關係，因為大多數西方國家直至1970年代都寧願承認台北而非北京，但隨著北京1971年在聯合國取代中華民國，兩岸地位也逐漸改變。

分析指出，值得注意的是，台灣2018年曾舉辦公投，決議是否以「台灣」名義參加2020年東京奧運，最後卻因近55%民眾不同意而遭否決。

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