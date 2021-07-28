水谷隼贏球遭小粉紅狂罵「去死、nmsl」　他正面回應了

▲水谷隼在推特發文，回應前來謾罵的小粉紅。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本男女混雙選手水谷隼、伊藤美誠突破「桌球大國」封鎖，一舉奪下日本史上首面奧運桌球金牌。不過，部分激進的「小粉紅」氣憤難平，除了檢討中國隊選手，還跑去伊藤美誠和水谷隼的推特謾罵。對此，水谷隼也在推特發文回應，大氣表現讓網友敬佩。

水谷隼28日在推特表示，某個國家的網友跑來留言說「去死」、「給我消失」、「死了最好」，但這一切他早就免疫，也無法對他造成任何傷害，「我更高興的是，比賽能讓全世界的大家熱血沸騰，謝謝傳訊鼓勵、支持的日本人們！」

另外，伊藤美誠IG也收到不少留言謾罵，還有微博網友指控她在比賽時「對球吹氣」、「摸桌子」、「水谷隼戴慢速眼鏡」、「衣服挑與場地同色，導致中國選手無法看清」等。不過，伊藤美誠未多作回應，只是在限時動態開心發布勝利消息。

▼小粉紅到水谷隼的貼文下方謾罵、質疑比賽結果。（圖／翻攝自推特／水谷隼，下同）

這次東奧桌球混雙賽事，是日本自1988年桌球列入奧運項目以來，首度奪下金牌。值得一提的是，伊藤美誠與水谷隼就讀同一所小學，網路上至今還能找到他們當時的合照，如今兩人合作擊敗中國，也為日本寫下桌球的傳奇篇章。

事實上，水谷隼在2016年里約奧運拿下男單銅牌後，狀態下滑，歷經腰傷、肩傷，還罹患了眼疾，導致眼睛畏光，在光線下無法看清楚球的動向，這也是為何他這幾年打球要戴上特殊眼鏡的原因。

▼東奧桌球混雙日本組合水谷隼、伊藤美誠奪得日本首面金牌。（圖／路透）

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