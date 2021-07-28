排名第17！台灣奧運今年這麼強的原因　網提一關鍵：世大運

記者林彥臣／綜合報導

東京奧運截至28日為止，中華隊獎牌數1金、2銀、3銅，總計6面獎牌數，排名第17名，可以說成績相當理想，就有網友以「台灣奧運今年這麼強的原因」為題發問，引發許多網友的分析討論。

▲台灣奧運獎牌數暫居第17名，讓網友發問今年怎麼這麼強。（圖／體育署提供）

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原PO發文表示，今年是台灣奧運成績最好的一年，目前排名世界第12（原PO發文時為第12名）根本奇蹟，為什麼台灣能從幾年前每個人都在罵台灣政府不重視體育人才的情況下，到現在能締造這麼好的成績，真的很好奇。

▲網友認為，台北世大運為東京奧運鼓舞士氣，發揮很大的作用。（圖／資料照）



對此有網友分析「世大運」是一個關鍵原因，「世大運打出信心，奪牌的很多都世大運的」、「世大運感覺有提升到士氣，當時真的感動」、「從上次世大運就可以看出端倪了，現在很多選手都是那時期出來的，新生代表現真的很不錯」、「還是要有台灣自己辦的世界賽事吧 不然每次後勤問題都被體協搞 士氣根本起不來」。

也有網友認為地利之便也是原因之一，「在東京比離我們近吧，坐飛機時間不會太久，上屆坐去里約，還要調時差，然後馬上就要比賽了」

還有網友認為，疫情影響也是原因之一，因為台灣跟世界上多數國家相比，疫情衝擊較小。

▲不過田徑項目的獎牌都還沒開出來，台灣的獎牌國際排名還會變動。（圖／達志影像／美聯社）



不過也有網友提醒，如果跟全世界比，台灣的獎牌數排行之後可能會陸續下滑，例如田徑、游泳這些歐美國家的獎牌庫都還沒開出來，東京奧運是否會是台灣奧運史上獎牌數名次最高紀錄，還有變數。

但是如果是台灣與自己的奪牌紀錄相比，1金、2銀、3銅，總獎牌數6面已突破雅典奧運的5面獎牌，創造史上最佳紀錄，而金牌數紀錄則依舊是雅典奧運的2金。

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