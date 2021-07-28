俄泳將摘金創25年紀錄　想戴「貓貓口罩」領獎被打槍：想哭

▲俄羅斯泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）27日參加男子游泳100公尺仰式決賽，以51秒98的成績一舉摘金，成為25年來第一位贏得奧運游泳金牌的俄羅斯人。另個場邊焦點是，他原本賽後上台領獎的時候，想戴上貓嘴口罩，但最終遭到主辦單位拒絕。

綜合RT等外媒報導，俄羅斯游泳選手雷洛夫在男子游泳100公尺仰式游出51秒98紀錄，奪得金牌，他的隊友柯列斯尼科夫（Kliment Kolesnikov）則以52秒的成績拿下銀牌。而世界紀錄保持人墨菲（Ryan Murphy）的成績為52秒19，獲得銅牌。而雷洛夫取得的亮眼成績，中斷自1996年來美國連續摘金的紀錄。

▲▼俄羅斯游泳選手雷洛夫在男子游泳100公尺仰式游出51秒98紀錄，奪得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

然而就在賽後準備登台領獎時，雷洛夫想戴著貓嘴口罩上台，卻被主辦方拒絕，他最後只能戴著一般口罩領獎。他說，貓嘴口罩是女朋友送的，因為他喜歡貓咪，「想哭，他們不讓我戴我的貓口罩上台，他們說『抱歉，那不在允許範圍內』，但我不準備和對方爭執這個。」

對於主辦方不允許選手戴上貓口罩的決定，部分網友表示，「不能戴（貓嘴）口罩上台的規定，讓人有點難過」。

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