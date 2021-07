立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗要來了！　預計31日抵達台灣

▲ 黃鈞耀與馬爾德基斯合照。(圖/翻攝自Facebook/駐拉脫維亞代表處)

記者陳宛貞/綜合外電報導

立陶宛6月宣布贈台2萬劑AZ疫苗,報答台灣捐贈口罩之恩。我駐拉脫維亞代表處(Taipei Mission in the Republic of Latvia)臉書粉專28日下午發文指出,這批疫苗準備啟運,預計31日上午抵達台灣。

駐拉脫維亞代表黃鈞耀上午與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯(Matas Maldeikis)於維爾紐斯機場,準備安排疫苗啟運前共持台灣感謝立陶宛的標語,溫馨留下合影。

立陶宛政府6月22日首度宣布此消息時表示,疫苗預計9月底前運送,但在28日已準備啟運,較預期提早近2個月。

當時立陶宛總理希莫尼特(Ingrida Simonyte)提到,「我們希望做得更多,但我們盡力而為。」外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)則在推特發文指出,「立陶宛政府今早通過捐贈台灣2萬劑疫苗。能以小小的行動與台灣人民團結對抗新冠肺炎,令我感到自豪。熱愛自由的人們應該互相關照!」

立陶宛為繼日本、美國後,全球第3個贈台疫苗的國家,且預計10月或11月於台灣成立辦事處。此外,斯洛伐克及捷克也將各以3萬劑疫苗助台。

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast

超低搶購價!冰晶涼感透氣床墊 可水洗超方便