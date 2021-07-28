輸球開酸南韓選手「瞇瞇眼怎能看見球」　希臘評論員遭火速開除

▲南韓桌球選手鄭榮植（Jeoung Young-sik）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓桌球選手鄭榮植（Jeoung Young-sik）26日在東奧對上希臘好手吉奧尼斯，最終以4比3勝出。然而希臘ERT電視台資深記者進行轉播時卻說出歧視言論，「他們的眼睛那麼小，怎麼有辦法看清楚球路」，最後慘遭開除。

綜合美聯社、澳州新聞網等外媒報導，擁有一雙大眼的鄭榮植被球迷、媒體封為「大眼歐巴」，在26日對戰希臘的賽事上，打滿7局，最終以7-11、11-7、8-11、10-12、12-10、11-6、14-12勝出，擊敗希臘好手吉奧尼斯（Panagiotis Gionis）。

希臘ERT電視台也轉播這場賽事，由資深記者卡米里斯（Dimosthenis Karmiris）擔任客座評論員一職。但談及鄭榮植球技時，卡米里斯卻說，「他們的眼睛那麼小，怎麼有辦法看清球移動的路線。」

此話一出引發爭議。ERT電視台事後發出聲明強調，種族歧視相關言論不應出現，公司已與卡米里斯解約。

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