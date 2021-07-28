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名醫謝明吉正顎手術疏失導致女師臉麻沒知覺　二審判賠109萬

▲牙醫,看牙醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲名醫謝明吉遭法院認定手術有疏失，判賠109萬餘元。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

知名整形醫師謝明吉，2015年間為一名周姓女老師進行2次正顎手術，結果手術完後，女老師的下顎出現三叉神經、顏面神經受損永久麻痺，因此向謝明吉求償526萬餘元。一審判決謝明吉須賠償109萬餘元，案經上訴，高等法院二審28日仍判決謝明吉須賠償109萬餘元。可上訴。

謝明吉曾上過電視節目，也曾幫名人法拉利姊進行手術，甚至還被電視台採訪。而本案判決指出，曾在外國擔任老師的周姓女子，2015年2月間，因下顎前凸、上顎後縮、咬合不正及上排8顆牙齒動搖、疼痛等症狀，找上謝明吉。經過說明後，周女決定接受謝明吉手術，改善症狀。

她先在當年6月間接受謝明吉施以修正型雙顎正顎手術的第一次手術；同年12月再接受移除正顎手術骨釘與骨板、下眼眶PMMA（丙烯酸骨泥）植體植入、下顎骨角與下緣PMMA植體植入及下巴Medpor（聚乙烯）植體合併PMMA植入的第2次手術）；隔年3月，第三次接受謝明吉施以修正型額頭手術將PMMA再塑型；最後在2016年10月接受謝明吉施以右側眶下植體調整手術，總計共4次手術，周女也因此花費158萬元。

但周女手術結束後，出現左下齒槽神經、三叉神經、顏面神經受損永久麻痺，左下唇及左下巴無知覺、左下顎碰觸會麻、下唇功能失調、左舌麻、味覺變鈍、左臉頰漲、右眼眶下植入物突出、右臉麻腫痛、軟組織變形等傷害，她因此提出民刑事訴訟。刑事部分，謝明吉2019年9月間遭檢方依照業務過失傷害罪，提起公訴。

至於民事賠償部分，一審法院認定謝明吉有疏失，判決謝明吉須賠償109萬餘元。案經上訴，高等法院二審於28日宣判，高院認定謝明吉於第1次手術前疏未注意周女左側下顎枝頰側皮質骨有一個凹陷缺損，下齒槽之神經有異常走向及位置之情，因而採取較容易傷及三叉神經之下顎枝矢狀切劈開術，已有疏失；而其術中復未能注意不傷及周女之三叉神經，亦有疏失，終致周女三叉神經下顎枝受損。經過計算後，還是認定周女損失合計109萬1,367元，與一審認定相同。高院最後駁回雙方上訴，仍判決謝明吉須賠償。本案周女可再上訴，謝明吉不可再上訴。

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