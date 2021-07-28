　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超黑心餐廳！噁大叔拿「洗腳菜瓜布」擦蘿蔔　韓網驚：以為在中國

▲▼南韓首爾豬腳餐廳員工在洗滌、醃製白蘿蔔時，將兩腳跨進水盆內，還用菜瓜布擦拭腳掌。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓首爾豬腳餐廳員工在洗滌、醃製白蘿蔔時，將兩腳跨進水盆內，還用菜瓜布擦拭腳掌。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名網友rbk_89於22日在社群軟體TikTok上傳一段極為震撼的影片，整段畫面雖僅有12秒，但卻是某知名餐廳的停車場上，某男員工在醃製蘿蔔時將腳泡進水盆的噁心畫面。該支影片在社群網路上流傳後，引起南韓政府調查，最後發現是位於首爾的豬腳餐廳，隨即下達行政處分。

根據《紐西斯通訊社》，從該支影片的畫面來看，期拍攝地點應是某建築物後方的停車場上，只見一名男性員工在洗滌、擦拭待醃製的白蘿蔔時，卻將兩腳順便泡進放有白蘿蔔的水盆內「洗腳」，甚至還拿菜瓜布擦拭腳掌，之後又用同一塊菜瓜布擦拭白蘿蔔，該名男員工至少擦拭了10幾個白蘿蔔。

儘管有網友不敢置信影片裡的拍攝場景是位於南韓，甚至一度有網友懷疑該段影片是從中國移花接木。但根據《韓聯社》報導，經過南韓食品醫藥品安全處調查後，發現影片畫面有韓文廣告刊板，而拍攝地點正是位於首爾市瑞草區方背洞的「方背豬腳」（방배족발）。

南韓食藥處今（28）日表示，根據實地勘察的結果，確認該業者已違反食品衛生法，已委託所屬管轄機關下達行政處罰命令，並進行後續的相關調查。

超低搶購價！冰晶涼感透氣床墊　可水洗超方便

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
美股要變天了？華爾街「鐵嘴」驚揭變盤時間點：剩不到100點
「羽球王子」王子維全勝晉級16強　將強碰丹麥前球王安賽龍
周天成2戰全勝提前晉級8強　先追平個人奧運最佳
獨／歌手曾是準柔道國手　15年後「狂冒5後遺症」脊椎也斷裂
賀東奧奪牌新高！全聯祭限時優惠「買1送1」　12天清單一次看
楊勇緯熱情揮手「下秒撞紅龍」　鬆口吐最大遺憾
雷千瑩射箭64強止步　關鍵第5局不敵烏克蘭馬爾琴科
見男神奪金太興奮　女記者採訪「瘋狂示愛」被罵爆
非高端不打增至9.2萬人　「登記數一天翻倍」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄泳將摘金創25年紀錄　想戴「貓貓口罩」領獎被打槍：想哭

超黑心餐廳！噁大叔拿「洗腳菜瓜布」擦蘿蔔　韓網驚：以為在中國

立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗要來了！　預計31日抵達台灣

奧運第6天　日本單日「首破9000例確診」！東京暴增3177例

日本首都圈3縣疫情告急　30日擬納入緊急事態地區

罕見「未提核武」！金正恩演說放緩態度　韓媒：恐與北韓危機有關

輸球開酸南韓選手「瞇瞇眼怎能看見球」　希臘評論員遭火速開除

美艷網紅卸妝變醜鼻大媽　驚悚片嚇壞3120萬網友：不相信是同1人

台日韓射箭男團合照　魏均珩「1動作」韓網狂喊：台灣選手太可愛

25分鐘秒殺對手！　路透：戴資穎告訴大家「為何她是世界第1」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

乖巧土撥鼠幫忙咬枯枝、拔雜草 獲得西瓜獎勵...小嘴巴狂嚼超萌

俄泳將摘金創25年紀錄　想戴「貓貓口罩」領獎被打槍：想哭

超黑心餐廳！噁大叔拿「洗腳菜瓜布」擦蘿蔔　韓網驚：以為在中國

立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗要來了！　預計31日抵達台灣

奧運第6天　日本單日「首破9000例確診」！東京暴增3177例

日本首都圈3縣疫情告急　30日擬納入緊急事態地區

罕見「未提核武」！金正恩演說放緩態度　韓媒：恐與北韓危機有關

輸球開酸南韓選手「瞇瞇眼怎能看見球」　希臘評論員遭火速開除

美艷網紅卸妝變醜鼻大媽　驚悚片嚇壞3120萬網友：不相信是同1人

台日韓射箭男團合照　魏均珩「1動作」韓網狂喊：台灣選手太可愛

25分鐘秒殺對手！　路透：戴資穎告訴大家「為何她是世界第1」

列政府東奧至今4大爭議　國民黨：大搞正名分化國人

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察一個國家要看如何面對失敗

肖戰楊紫《餘生請多指教》爆8月定檔！　就等接檔家庭劇

康寧Q2財報出爐！業績表現優異　估將持續成長

嚴正嵐深情吻別霸總貓妖！《我的老闆是隻貓》結局哭爆粉絲

蔡允潔又被竄改維基！累積「2任老公6小孩」無奈累了：我還要改嗎

「羽球王子」王子維全勝晉級16強　將強碰丹麥前球王安賽龍

台灣早把南韓當目標　19年前奧運「奪金計畫」曝光

俄泳將摘金創25年紀錄　想戴「貓貓口罩」領獎被打槍：想哭

中國監管風暴擴大！　老謝：是國際大資金評價當地投資的新起點

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

柔道女將賽前被教練「猛甩2巴掌」

名醫娶學霸選美皇后　結婚5年才知她是「知名高級妓女」

奧運奪牌台灣發光！　外媒：地圖上找不到的國家

路透：戴資穎告訴大家為何她世界第1

26歲女產「9胞胎」現況曝！2個多月燒近4000萬

中共侵台規模「超乎想像」　專家：動員200萬軍力

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

東奧紙板床實測片曝光！9人猛跳壓垮

奧運前9個月才會游泳！他游出「史上最慢成績」

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

鄰居寫紙條提醒！辣妹一看羞爆崩潰

桌球女單17歲小將　打敗58歲阿嬤

台灣感謝日本！東京、大阪車站刊大型廣告

東奧丟棄大量食物　未過期也作廢

更多熱門

相關新聞

奧運第6天　日本單日首破9000例確診

奧運第6天　日本單日首破9000例確診

2020東京奧運邁入第6天，東京都28日宣布，日增確診數首度突破3000例，達到3177例，繼27日的2848例，連續2天創下單日新高，死亡個案則有6例。截至台灣時間下午近6時，《富士新聞網》、《共同社》指出，日本全境28日新增逾9000例，《日本放送協會》則稱逾8000例，超越此前1月8日7957例的最高紀錄。

日首都圈疫情告急　30日擬擴大緊急事態

日首都圈疫情告急　30日擬擴大緊急事態

希臘記者嘲笑選手瞇瞇眼　下場超慘

希臘記者嘲笑選手瞇瞇眼　下場超慘

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

台美日國會戰略對話擬29日舉行　團結抗中

台美日國會戰略對話擬29日舉行　團結抗中

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾方背洞豬腳餐廳菜瓜布醃蘿蔔黑心

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

Lulu認愛！　曝秘戀萬秀洗衣店金孫：認識已半年多

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

戴資穎恐戰「異常艱難」的3場　網狂冒汗

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面