超黑心餐廳！噁大叔拿「洗腳菜瓜布」擦蘿蔔　韓網驚：以為在中國

▲南韓首爾豬腳餐廳員工在洗滌、醃製白蘿蔔時，將兩腳跨進水盆內，還用菜瓜布擦拭腳掌。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名網友rbk_89於22日在社群軟體TikTok上傳一段極為震撼的影片，整段畫面雖僅有12秒，但卻是某知名餐廳的停車場上，某男員工在醃製蘿蔔時將腳泡進水盆的噁心畫面。該支影片在社群網路上流傳後，引起南韓政府調查，最後發現是位於首爾的豬腳餐廳，隨即下達行政處分。

根據《紐西斯通訊社》，從該支影片的畫面來看，期拍攝地點應是某建築物後方的停車場上，只見一名男性員工在洗滌、擦拭待醃製的白蘿蔔時，卻將兩腳順便泡進放有白蘿蔔的水盆內「洗腳」，甚至還拿菜瓜布擦拭腳掌，之後又用同一塊菜瓜布擦拭白蘿蔔，該名男員工至少擦拭了10幾個白蘿蔔。

儘管有網友不敢置信影片裡的拍攝場景是位於南韓，甚至一度有網友懷疑該段影片是從中國移花接木。但根據《韓聯社》報導，經過南韓食品醫藥品安全處調查後，發現影片畫面有韓文廣告刊板，而拍攝地點正是位於首爾市瑞草區方背洞的「方背豬腳」（방배족발）。

南韓食藥處今（28）日表示，根據實地勘察的結果，確認該業者已違反食品衛生法，已委託所屬管轄機關下達行政處罰命令，並進行後續的相關調查。

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