台美日國會議員戰略對話擬29日舉行　團結抗中

▲探討議題預料包括安全保障、半導體等供應鏈的確保、台灣參與國際機構等。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京28日專電

日本產經新聞報導，將由台灣、美國、日本重量級國會議員參加的首屆「台美日戰略對話」可能於明天採線上會議方式舉行。共享民主等價值觀的台美日將更團結以對抗中國。

報導說，台美日戰略對話線上會議正在做最後的協調，將討論今後要探討的議題，預料包括安全保障、半導體等供應鏈的確保、台灣參與國際機構等。

這項戰略對話將由日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」（日華懇）主辦。日本眾議員古屋圭司是日華懇會長、日本前首相安倍晉三是日華懇的顧問。

報導說，原本台美日戰略對話的舉辦時間預定配合去年5月蔡英文總統就職典禮，在台灣舉行面對面參與的會議，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消。

日華懇相關人士表示，日本與台灣之間沒正式的外交關係，政府能做的有限，希望藉由國會議員外交加強台日關係。

報導說，共享民主等價值觀的日美台希望藉由戰略對話加強團結，共同思考如何對抗在東海、南海加強霸權主義行動的中國。

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