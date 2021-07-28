奧運第6天　東京單日暴增「3177例確診」！連2天創史上新高

▲ 奧運開幕前，疫情下的東京街頭。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運邁入第6天，《日本放送協會》（NHK）報導，東京都28日宣布，日增確診數首度突破3000例，達到3177例，繼27日的2848例，連續2天創下單日新高，死亡個案則有6例。

NHK指出，28日確診數較上周三新增1345例，「感染急速擴大，已經無法阻止。」截至28日為止，東京一周平均日增確診數為1954.7例，達到一周前的1.53倍，超過第3波疫情高峰的1月11日，創下史上最高紀錄。重症患者則減少2人，降至80人。

另根據東京奧組委，28日新增16起奧運相關人員確診個案，包括9名居住日本的委託業者、2名自海外來日的賽事相關人員、2名媒體人員、2名居住日本的賽事相關人員及1名志工。自1日至28日間，奧運相關個案累計169例。

更新：15:50

發稿：14:37

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