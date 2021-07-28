東京都單日增2848例創新高　菅義偉：奧運不會停辦

▲東京都27日單日新增2848例確診，創下新高紀錄。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本東京奧運暨帕運組織委員會28日表示，東京奧運相關人員確診病例數再增16例，自7月初以來累計169人染疫。然而東京27日卻出現單日新增2848例，創下新高紀錄，日本首相菅義偉直言，東京奧運不會停辦。

綜合共同社、每日新聞等外媒報導，東奧相關確診病例28日增加16例，包括9名承包商、4名奧運會人員、2名媒體及1名志工，已知這些人都沒有住在選手村，其中12人為日本居民。這也是過去4天以來，首度沒有運動員染疫的一天。

只不過，奧運主辦城市東京都27日新增2848例確診，創下新高紀錄，比今年1月7日的2520人高出許多。現已知這一波確診個案中，約莫7成為30多歲以下的年輕族群，40多歲至50多歲的住院人數攀升，感染Delta變異株的比例也在增加當中。

首相菅義偉受訪時表示，民眾可以在家觀看賽事轉播，避免不必要的外出，但目前人潮已經減少，東京奧運不會因此停辦。

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