南北韓關係回溫！外媒爆料「兩韓討論再開文金會」　青瓦台秒否認

▲南韓政府消息人士透露，南北韓雙方正在磋商是否再度舉行文金會。（圖／路透社、達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅早從今年4月起，便數度與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩互通書信，雙方最後協商昨（27）日上午10時起恢復兩韓之間包括軍事領域的聯絡頻道，不過尚未恢復元首間的熱線電話。《路透社》稍早引述南韓3名政府消息人士的說法，指出兩韓正在磋商是否召開元首會談，不過該則報導旋即遭南韓青瓦台否認。

2020年6月，南韓脫北者團體無視警告，屢次向北韓空飄反體制傳單而觸怒平壤當局，金正恩的胞妹金與正更下令炸毀位於開城工業區的兩韓聯合辦事處，以示對首爾當局警告。

根據《路透社》報導，其中有2名南韓政府消息人士透露，南北韓雙方正在討論是否決定在板門店重建韓聯辦，而另名消息人士則聲稱，兩韓正在協商是否在文在寅卸任前的最後1年舉辦文金會。

▲▼北韓2020年6月炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處。（圖／路透）

儘管北韓目前仍號稱新冠「零確診」，卻將疫情視為攸關國家存亡的大事，為此關閉邊境超過1年半，且一直以來實施嚴格的防疫措施。該名消息人士表示，「目前雙方仍在進行談判，而新冠疫情恐怕是影響談判結果的最大變數。面對面的會談當然是最好的，希望狀況會有好轉。」

《路透社》分析，儘管下半季的美韓聯合軍演即將於8月舉行，不過兩韓會談可望能幫助陷入僵局的美朝關係（美國與北韓）重啟對話與談判，其最終目標在於達成完全的「無核化」，而平壤當局期盼能因此換取美國解除國際社會對北韓的經濟制裁。

報導指出，文在寅的支持率在執政最後1年不斷呈現下滑趨勢，對於將政治資產全數壓在改善與北韓關係的文在寅而言，南北韓議題可謂是轉敗為勝的關鍵。

▲青瓦台旋即否認兩韓正討論舉行文金會的消息。（圖／路透社）

針對外媒報導，南韓青瓦台旋即透過發言人朴炅美（박경미）發佈的訊息公告予以否認。根據《韓聯社》報導，青瓦台仍舊秉持27日的立場，表示兩韓針對是否舉行文金會進行磋商，是子虛烏有的報導，兩韓至今未針對該議題進行討論。

另外，南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박수현）於今（28）日上午登上MBC電台的時事廣播節目《金鍾培的視線集中》時表示，兩韓恢復聯絡頻道只能算是踩在出發點上，因為未來的最終目標是達成韓半島（朝鮮半島）的無核化與和平進程。

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